2023-11-04 15:42:29 Bir millî gurur daha! Türkiye’de üretimine başlandı! Japon markanın ülkemizde yükselişi sürüyor
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya’daki fabrikasında Türkiye’de üretilen ilk Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV) otomobil olan yeni nesil Toyota C-HR’ın üretimine başladı. Cumhuriyetimizin 100. yılını yeni Toyota C-HR’ın seri üretimine başlayarak taçlandıran şirket, Toyota’nın Avrupa’daki fabrikaları arasında şarj edilebilir otomobil üreten ilk fabrikası olarak önemli bir atılıma imza atıyor. Yeni Toyota C-HR'ın üretim hattından çıkış töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla gerçekleşti.