Bir kentimize uyarı! Yüksek sesten korkmayın!

Dünyada jet uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timleri arasında önemli bir yere sahip olan SOLO TÜRK ekibi, Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde 8 Eylül 2022 günü Manisa’da gösteri yapacak. SOLOTÜRK jet uçağı gösteri ekibi 8 Eylül’deki gösteri öncesi 4 Eylül Pazar günü 13.00 ila 13.30 saatlerinde 2x F-16 ile çevreyi tanıyacak. 5 Eylül’de de 19.00 ila 19.30’da prova yapacak ve 8 Eylül’de ise aynı saatte gösteri uçuşunu gerçekleştirecek. Uçakların alçak uçuşu sırasında yüksek ses çıkaracağı belirtilirken, endişeye gerek olmadığı bildirildi.