Bir ilimizden güzel haber!

Vali Öner, kent merkezinde ekiplerle gerçekleştirdiği denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, az da olsa vaka sayısının düşmesinin sevincini yaşadıklarını söyledi. Geçen hafta vaka sayılarında düşüş yaşandığı ifade eden Öner, "Bütün Türkiye'de vaka artışı olurken, Ardahan'da kısmi bir düşüş yaşandı. Bizler de vaka sayılarını daha da düşürmek için yoğun gayret içerisindeyiz. Kurumlarla yoğun bir gayret içindeyiz. Sağ olsun Ardahan halkı da bize kulak verdi. İnşallah hem bizim çalışmalarımızla hem de vatandaşların hassasiyetiyle hastalığı azaltacağız." diye konuştu.