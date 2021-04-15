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Bir ilimizden güzel haber!

2021-04-15 17:01:06
Bir ilimizden güzel haber!

Koornavirüs tedbirlerinin sıkı sıkıya uygulandığı şehirlerden biri olan Ardahan'da vaka sayısında düşüş yaşandığı açıklandı.

#1
Foto - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, il merkezi ve ilçelerdeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında kısmi düşüş yaşandığını bildirdi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, il merkezi ve ilçelerdeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında kısmi düşüş yaşandığını bildirdi.

#2
Foto - Sağlık Bakanlığının Kovid-19 risk haritasında

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 risk haritasında "Çok yüksek riskli" kategoride bulunan kentte, yoğunlaştırılmış dinamik denetimler aralıksız sürüyor.

#3
Foto - Vali Öner, kent merkezinde ekiplerle gerçekleştirdiği denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, az da olsa vaka sayısının düşmesinin sevincini yaşadıklarını söyledi. Geçen hafta vaka sayılarında düşüş yaşandığı ifade eden Öner,

Vali Öner, kent merkezinde ekiplerle gerçekleştirdiği denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, az da olsa vaka sayısının düşmesinin sevincini yaşadıklarını söyledi. Geçen hafta vaka sayılarında düşüş yaşandığı ifade eden Öner, "Bütün Türkiye'de vaka artışı olurken, Ardahan'da kısmi bir düşüş yaşandı. Bizler de vaka sayılarını daha da düşürmek için yoğun gayret içerisindeyiz. Kurumlarla yoğun bir gayret içindeyiz. Sağ olsun Ardahan halkı da bize kulak verdi. İnşallah hem bizim çalışmalarımızla hem de vatandaşların hassasiyetiyle hastalığı azaltacağız." diye konuştu.

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