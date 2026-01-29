  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bir günde 250 bin yükseldi! Rekor kırmaya devam ediyor Uzayda it dalaşı! Almanya'dan çarpıcı suçlama Şikayetler arttı! Xiaomi telefonlardaki önemli sorunu çözecek Trump açıkladı: Amerika'da yeni doğan bebekler için yardım kararı! En az bin dolar! O resmi açıklama geldi
Dünya
12
Yeniakit Publisher
Uzayda it dalaşı! Almanya'dan çarpıcı suçlama
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Uzayda it dalaşı! Almanya'dan çarpıcı suçlama

Almanya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Jens Plötner, Çin uydularının Avrupa uydularına karşı kasıtlı manevralar yaptığını belirterek, “Uzayda adeta bir it dalaşı yaşanıyor” dedi.

#1
Foto - Uzayda it dalaşı! Almanya'dan çarpıcı suçlama

Brüksel’de düzenlenen 18. Avrupa Uzay Konferansı, küresel güvenlik gündeminin merkezine oturdu. Almanya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Jens Plötner, konferansta yaptığı konuşmada Rusya ve Çin’in uzay sistemlerini hedef alan “karşı uzay yetenekleri” geliştirdiğini açıkladı.

#2
Foto - Uzayda it dalaşı! Almanya'dan çarpıcı suçlama

Plötner, bu teknolojilerin özellikle Avrupa Birliği’nin uzay altyapısını istikrarsızlaştırmaya yönelik faaliyetlerde kullanıldığını belirterek, mevcut durumun artık yalnızca bir rekabet değil, “gelecekteki çatışmanın hazırlığı” olduğunu vurguladı.

#3
Foto - Uzayda it dalaşı! Almanya'dan çarpıcı suçlama

Plötner, Avrupa’nın uzay varlıklarının her gün kasıtlı müdahalelere maruz kaldığını söyledi. Özellikle Çin’in son dönemde yörüngede son derece çevik ve karmaşık manevralar gerçekleştirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - Uzayda it dalaşı! Almanya'dan çarpıcı suçlama

“Almanya dahil Avrupa uzay varlıkları, bugün bile düzenli olarak kasıtlı müdahalelere maruz kalıyor. Örneğin Çin uyduları, yörüngede çevik manevralar yaparak Avrupa uydularına tehlikeli derecede yaklaşabiliyor. Bu durum, uzayda bir tür ‘it dalaşı’ olarak nitelendirilebilir.”

#5
Foto - Uzayda it dalaşı! Almanya'dan çarpıcı suçlama

Plötner, uzay tabanlı sistemlerin artık modern savaşın en kritik bileşenlerinden biri haline geldiğini belirtti. Bu nedenle, uzay altyapısına yönelik saldırıların gelecekteki herhangi bir çatışmanın ilk aşamalarında gerçekleşeceğini vurguladı:

#6
Foto - Uzayda it dalaşı! Almanya'dan çarpıcı suçlama

“Bu tür saldırıların unsurları, hibrit bir kampanyanın parçası olarak bugün bile gerçekleşiyor olabilir.”

#7
Foto - Uzayda it dalaşı! Almanya'dan çarpıcı suçlama

Alman yetkili, Avrupa Birliği ülkelerine uzay teknolojisinde kaynaklarını birleştirme çağrısında bulundu. Plötner ayrıca, Avrupa’nın uzaydaki güvenliğini korumak için ABD ve NATO’yla koordineli hareket etmesi gerektiğini belirtti.

#8
Foto - Uzayda it dalaşı! Almanya'dan çarpıcı suçlama

Havacılık terminolojisinde “it dalaşı”, savaş uçaklarının yakın mesafede birbirini takip ederek avantajlı atış pozisyonu elde etmeye çalıştıkları manevralar anlamına geliyor.

#9
Foto - Uzayda it dalaşı! Almanya'dan çarpıcı suçlama

Almanya’nın kullandığı bu terim, uzaydaki uydular arasında giderek artan taktiksel ve agresif manevralara dikkat çekiyor.

#10
Foto - Uzayda it dalaşı! Almanya'dan çarpıcı suçlama

Son dönemde hem Rusya’nın askeri uydu programları hem de Çin’in yüksek manevra kabiliyetine sahip yörünge araçları Batılı ülkelerde endişe yaratıyor.

#11
Foto - Uzayda it dalaşı! Almanya'dan çarpıcı suçlama

Uzmanlara göre, bu gelişmeler uzayda rekabetten çatışma ihtimaline doğru tehlikeli bir kayışın sinyali olarak değerlendiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ruslar duyurdu: 400 binle kaçtı, Türkiye rekorunu kıramadı
Gündem

Ruslar duyurdu: 400 binle kaçtı, Türkiye rekorunu kıramadı

Rusya'dan Türkiye'ye akın sürerken 2025 yılına ait veriler ortaya çıktı. Rus basını en çok ilginin Türkiye olduğunu kaydederken 2019 yılında..
Böcek çiftinin yazışmaları ortaya çıktı! Belediye aracıyla kokain transferi
Gündem

Böcek çiftinin yazışmaları ortaya çıktı! Belediye aracıyla kokain transferi

Antalya’da yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede; CHP’li Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in,..
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Bir ilimize daha hızlı tren geliyor
Gündem

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Bir ilimize daha hızlı tren geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aksaray programı kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı’n..
Putin ve Şara'dan Fırat'ın doğusu için tarihi uzlaşı! Suriye'de yeni dönem başlıyor
Gündem

Putin ve Şara'dan Fırat'ın doğusu için tarihi uzlaşı! Suriye'de yeni dönem başlıyor

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki kritik görüşmenin perde arkasından stratejik mesajlar yük..
Başrolde yine o ülke var: PKK’ya ‘Kızılhaç’ maskesiyle para transferi
Gündem

Başrolde yine o ülke var: PKK’ya ‘Kızılhaç’ maskesiyle para transferi

En güçlü olduğu yer olan Suriye’de bile yok olmanın eşiğine gelen teröristlere Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) el uzattı. Türk ve Suriye ist..
AB’nin yeni oyunu! Türkiye otomotivde saf dışı mı kalacak? Başkan Erdoğan’dan AB Komisyonu Başkanı’na mektup
Otomotiv

AB’nin yeni oyunu! Türkiye otomotivde saf dışı mı kalacak? Başkan Erdoğan’dan AB Komisyonu Başkanı’na mektup

Avrupa Birliği’nin “Made in EU” yaklaşımı, stratejik sektörlerde üretimi Birlik sınırları içine çekmeyi hedeflerken, AB ile derin entegrasyo..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23