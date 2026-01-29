Uzayda it dalaşı! Almanya'dan çarpıcı suçlama
Almanya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Jens Plötner, Çin uydularının Avrupa uydularına karşı kasıtlı manevralar yaptığını belirterek, “Uzayda adeta bir it dalaşı yaşanıyor” dedi.
Brüksel’de düzenlenen 18. Avrupa Uzay Konferansı, küresel güvenlik gündeminin merkezine oturdu. Almanya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Jens Plötner, konferansta yaptığı konuşmada Rusya ve Çin’in uzay sistemlerini hedef alan “karşı uzay yetenekleri” geliştirdiğini açıkladı.
Plötner, bu teknolojilerin özellikle Avrupa Birliği’nin uzay altyapısını istikrarsızlaştırmaya yönelik faaliyetlerde kullanıldığını belirterek, mevcut durumun artık yalnızca bir rekabet değil, “gelecekteki çatışmanın hazırlığı” olduğunu vurguladı.
Plötner, Avrupa’nın uzay varlıklarının her gün kasıtlı müdahalelere maruz kaldığını söyledi. Özellikle Çin’in son dönemde yörüngede son derece çevik ve karmaşık manevralar gerçekleştirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Almanya dahil Avrupa uzay varlıkları, bugün bile düzenli olarak kasıtlı müdahalelere maruz kalıyor. Örneğin Çin uyduları, yörüngede çevik manevralar yaparak Avrupa uydularına tehlikeli derecede yaklaşabiliyor. Bu durum, uzayda bir tür ‘it dalaşı’ olarak nitelendirilebilir.”
Plötner, uzay tabanlı sistemlerin artık modern savaşın en kritik bileşenlerinden biri haline geldiğini belirtti. Bu nedenle, uzay altyapısına yönelik saldırıların gelecekteki herhangi bir çatışmanın ilk aşamalarında gerçekleşeceğini vurguladı:
“Bu tür saldırıların unsurları, hibrit bir kampanyanın parçası olarak bugün bile gerçekleşiyor olabilir.”
Alman yetkili, Avrupa Birliği ülkelerine uzay teknolojisinde kaynaklarını birleştirme çağrısında bulundu. Plötner ayrıca, Avrupa’nın uzaydaki güvenliğini korumak için ABD ve NATO’yla koordineli hareket etmesi gerektiğini belirtti.
Havacılık terminolojisinde “it dalaşı”, savaş uçaklarının yakın mesafede birbirini takip ederek avantajlı atış pozisyonu elde etmeye çalıştıkları manevralar anlamına geliyor.
Almanya’nın kullandığı bu terim, uzaydaki uydular arasında giderek artan taktiksel ve agresif manevralara dikkat çekiyor.
Son dönemde hem Rusya’nın askeri uydu programları hem de Çin’in yüksek manevra kabiliyetine sahip yörünge araçları Batılı ülkelerde endişe yaratıyor.
Uzmanlara göre, bu gelişmeler uzayda rekabetten çatışma ihtimaline doğru tehlikeli bir kayışın sinyali olarak değerlendiriliyor.
