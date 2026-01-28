  • İSTANBUL
Trump açıkladı: Amerika'da yeni doğan bebekler için yardım kararı! En az bin dolar! O resmi açıklama geldi
Dünya
Trump açıkladı: Amerika'da yeni doğan bebekler için yardım kararı! En az bin dolar! O resmi açıklama geldi
Trump açıkladı: Amerika'da yeni doğan bebekler için yardım kararı! En az bin dolar! O resmi açıklama geldi

Amerika'da yeni doğan bebekler için yardım kararını Trump açıkladı! Bu paket sonucu bebeklere bin civarında yardım yapılacak! Trump söz konusu hazırlanan yatırım hesabı planının son detaylarını konusunda resmi açıklama yaptı. İşte yapılan o çalışma detayları

ABD Başkanı Donald Trump, 2025 ile 2029 yılları arasında doğacak her Amerikan vatandaşı bebek için bin dolarlık devlet destekli yatırım hesabı oluşturulacağını duyurdu. Yapılan çalışmada ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da aralarında Uber, Goldman Sachs ve Dell Technologies gibi dev şirketlerin CEO’larının da bulunduğu toplantıda, yeni nesil için hazırlanan yatırım hesabı planının detaylarını paylaştı.

ekoturk'e göre; ilgili yeni detaylar ilan edildi. Plana göre, 31 Aralık 2024 ile 1 Ocak 2029 tarihleri arasında doğan her çocuk adına açılacak hesaplara federal hükümet tek seferlik bin dolarlık başlangıç katkısında bulunacak. Bu hesaplar ebeveynler tarafından yönetilecek ve yıllık 5 bin dolara kadar özel katkılarla desteklenebilecek. Trump, girişimi “milyonlarca ailenin, ekonominin büyümesinden faydalanarak çocuklarına daha iyi bir gelecek kurmalarını sağlayacak aile dostu bir proje” olarak tanımladı.

Goldman Sachs CEO’su David Solomon, Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, Dell Technologies CEO’su Michael Dell ve Robinhood CEO’su Vladimir Tenev gibi isimlerin yer aldığı toplantıda, çalışan çocuklarına destek için milyarlarca dolarlık bağış taahhüdü geldi. Trump, bu liderleri “ülkenin en büyük iş zekâları” olarak tanımladı. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da programı destekleyerek, “Bu politika, çocuklara doğdukları andan itibaren finansal bir avantaj sağlayacak. Bu bizim yaşamı, aileleri ve fırsat eşitliğini destekleyen duruşumuzun bir göstergesi” dedi. Yatırım hesapları, Trump’ın “büyük güzel yasa” olarak tanımladığı kapsamlı reform paketinin bir parçası. Ancak bu yasa, Senato’da Cumhuriyetçi kanadın daha temkinli yaklaşımıyla karşı karşıya. Hesaplar yalnızca bu yasanın geçmesi halinde hayata geçirilebilecek.

Mesut Sarp

Eh benim karıda hamile Trump çocuğa para veriyor hem de dolar olarak hemen vize ayarlayıp Amerika'da doğumu yaptırıp işi sağlama alalım.
