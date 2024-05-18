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Bir garip görüntü! Caminin altından yol geçiyor!

2024-05-18 09:38:08
Bir garip görüntü! Caminin altından yol geçiyor!

Asrın felaketinde Hatay'da binlerce binanın yanında camilerde yıkılmıştı.

#1
Foto - Bir garip görüntü! Caminin altından yol geçiyor!

Sayılı sağlam caminin kaldığı Antakya ilçesinde ayakta kalmayı başaran camilerden biri de Narlıca Mahallesi'nde bulunan Merkez Camii oldu.

#2
Foto - Bir garip görüntü! Caminin altından yol geçiyor!

Depremde minaresi zarar gören caminin dikkat çeken özelliğiyse altından yol geçiyor olması.

#3
Foto - Bir garip görüntü! Caminin altından yol geçiyor!

Yıllara meydan okuyan ve altından yaklaşık 2 metre yüksekliğinde, 1 metre 80 santim genişliğinde yol geçen cami, görünümüyle dikkat çekiyor.

#4
Foto - Bir garip görüntü! Caminin altından yol geçiyor!

Bölge halkı evlerine gitmek için araçlarıyla ve yaya olarak caminin altından geçen yolu kullanabiliyor.

#5
Foto - Bir garip görüntü! Caminin altından yol geçiyor!

"Yıllardan beri altından yol geçiyor" Narlıca Mahallesi'nde yaşayan Cuma Bulut, depremde zarar gören minarenin tadilatının devam ettiğini belirterek, "Ben doğma, büyüme buralıyım. Burası Narlıca Merkez Camii. Yıllardan beri altından yol geçiyor. Deprem dolayısıyla minaresi zarar gördü, kendi yıkılmadı. Minarenin tadilatı var. Altından araçta geçiyor" dedi.

#6
Foto - Bir garip görüntü! Caminin altından yol geçiyor!

"Bu tür yapıları sadece Karadeniz'de görüyorduk" Hataylı gezgin Kemal Korkmaz, yürüyüş yaptığı esnada görünümüyle dikkat çeken camiyi fark ettiğini belirterek, "Dün buraya gezi yaptım, böyle ilginç bir yapı gördüm. Ardından da ilginç yapının fotoğrafını çektim. Çok güzel, ilginç duruyor. Bu tür yapıları sadece Karadeniz'de görüyorduk. Burayı da görmüş olduk ilginç duruyor, beğendim. Depremde zarar görmedi, sadece minaresi hafif zarar gördü" ifadelerini kullandı.

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