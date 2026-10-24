Kedi olalı bir fare tuttular: Türkiye'ye karşı 200 km menzilli füzeyi ateşleyecekler
Türkiye'ye karşı savunma ihtiyaçlarını karşılamak için ABD ve İsrail'in kapısında köle olan komşu yerli bir füze geliştirdi. Füzeyle ilgili detaylar belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'ye karşı savunma ihtiyaçlarını karşılamak için ABD ve İsrail'in kapısında köle olan komşu yerli bir füze geliştirdi. Füzeyle ilgili detaylar belli oldu.
Yunanistan, yerli savunma sanayisinde geliştirdiği yeni nesil insansız saldırı sistemleriyle dikkat çekiyor. ΑΡΠΥΙΑ (Arpiya) adıyla tanıtılan sistemin, 200 kilometrenin üzerinde menzile sahip mini seyir füzesi ailesinin bir parçası olduğu belirtiliyor. Enerji tesisleri, deniz üsleri, komuta merkezleri ve köprüler gibi stratejik hedeflere yönelik tasarlanan sistemin hangi modelinin envantere girdiği ve kaç adet tedarik edildiği ise henüz açıklanmadı.
Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, son dönemde yerli ve millî savunma teknolojilerine yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda gündeme gelen ΑΡΠΥΙΑ, Yunanistan’ın yalnızca silah taşıyan platformlar değil, doğrudan hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmatlar geliştirme hedefinin yeni örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.
Yunan savunma basınında yer alan bilgilere göre ΑΡΠΥΙΑ, daha önce özel bir Yunan savunma şirketi tarafından farklı bir isimle tanıtıldı. Sistemin, sınırlı görsel değişikliklerin ardından Yunan Silahlı Kuvvetlerinin Selanik’te 28 Ekim geçit töreninde sergilenmesi bekleniyor. Ancak sistemin teknik özellikleri, operasyonel durumu ve envanterdeki miktarı konusunda kamuoyuna açıklanmış bütünlüklü bir bilgi bulunmuyor.
Yunan savunma kaynaklarına göre ΑΡΠΥΙΑ, klasik keşif ve gözetleme görevleri yapan insansız hava araçlarından farklı olarak, hedefe ulaşarak saldırı gerçekleştirmek üzere tasarlanan tek yönlü saldırı tipi bir insansız hava aracı kategorisinde yer alıyor. Mini seyir füzesi sınıfında değerlendirilen sistemin hassas vuruş görevleri için geliştirildiği belirtiliyor.
Sistemin öne çıkan özellikleri arasında otonom seyrüsefer, önceden belirlenen rotayı izleme ve alçak irtifada uçuş kabiliyeti bulunuyor. Yunan savunma yayınları, radar kesit alanının düşük olmasının da sistemin erken tespitini ve önlenmesini zorlaştırabileceğini aktarıyor. Bununla birlikte, bu özelliklere ilişkin bağımsız doğrulama sağlayan ayrıntılı teknik veriler henüz kamuoyuna sunulmuş değil.
ΑΡΠΥΙΑ’nın hedef seti konusunda enerji altyapıları, deniz üsleri, komuta-kontrol merkezleri ve köprüler gibi stratejik öneme sahip tesisler öne çıkıyor. Bu tür sistemler, savaş durumunda karşı tarafın askerî harekâtını ve lojistik kapasitesini etkileyebilecek hedeflere yönelik hassas saldırılarda kullanılmak üzere geliştiriliyor. Yunan basınında 200 kilometrenin üzerinde menzile sahip bir sistem ailesinden söz edilse de ΑΡΠΥΙΑ’nın geçit töreninde sergilenecek modelinin kesin menzili, harp başlığı kapasitesi ve tedarik miktarı açıklanmış değil. Dolayısıyla sistemin tüm teknik özelliklerinin kesinleştiğini söylemek için erken.
ΑΡΠΥΙΑ’nın gündeme gelmesi, Yunanistan’ın savunma alanında yerli tasarım ve üretim kapasitesini geliştirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Atina yönetimi, insansız sistemler ve hassas vuruş mühimmatları gibi alanlarda kendi teknolojik kabiliyetlerini artırmayı hedefliyor. Sistemin 28 Ekim 2026’da Selanik’te düzenlenecek askerî geçit töreninde ilk kez kamuoyuna gösterilmesi bekleniyor. Yunan savunma yayınları, bu yılki geçit töreninde yeni insansız hava araçlarının yanı sıra farklı kara ve deniz sistemlerinin de sergileneceğini bildiriyor.
ΑΡΠΥΙΑ ismi de dikkat çekiyor. Yunan mitolojisindeki Harpyalar, kanatlı ve pençeli efsanevi yaratıklar olarak biliniyor. Sistemin adı bu mitolojik çağrışımı taşısa da isimlendirmeye ilişkin resmî bir açıklama bulunmuyor.
Yunanistan’ın yeni nesil tek yönlü saldırı sistemleri geliştirmeye yönelmesi, Ege ve Doğu Akdeniz’deki askerî teknolojik dönüşüm açısından da takip edilmesi gereken bir gelişme. Ancak ΑΡΠΥΙΑ’nın gerçek operasyonel kapasitesi ve Yunan Silahlı Kuvvetleri envanterindeki yeri, açıklanacak teknik veriler ve tedarik bilgileriyle daha net ortaya çıkacak.
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