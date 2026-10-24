Kedi olalı bir fare tuttular: Türkiye'ye karşı 200 km menzilli füzeyi ateşleyecekler

ΑΡΠΥΙΑ’nın hedef seti konusunda enerji altyapıları, deniz üsleri, komuta-kontrol merkezleri ve köprüler gibi stratejik öneme sahip tesisler öne çıkıyor. Bu tür sistemler, savaş durumunda karşı tarafın askerî harekâtını ve lojistik kapasitesini etkileyebilecek hedeflere yönelik hassas saldırılarda kullanılmak üzere geliştiriliyor. Yunan basınında 200 kilometrenin üzerinde menzile sahip bir sistem ailesinden söz edilse de ΑΡΠΥΙΑ’nın geçit töreninde sergilenecek modelinin kesin menzili, harp başlığı kapasitesi ve tedarik miktarı açıklanmış değil. Dolayısıyla sistemin tüm teknik özelliklerinin kesinleştiğini söylemek için erken.