  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Su-25’ler artık “kör” değil! Özbekistan’ın dev savaş uçakları Türk lazerleriyle vuracak 4,5 milyar yıllık olduğu belirlenmişti: Nereden geldiği belli oldu! Polisin şefkat eli martı ve tavşanlara uzandı Sarı Kafa istedi, Brent petrol düştü! Donanma geliyor, fiyatlar eriyor! Firari işadamının barmeni tek tek ifşa etti! İşte dev yalıdaki fuhuş ve uyuşturucu partilerine katılan ünlüler Sektörde yeni düzenleme: İşçi kendi çalışma saatlerini belirleyebilecek! FETÖ benzetmesi yaptı, “Bu bir Yahudi tezgâhı” diyerek uyardı: İran aslında Türk’e ve İslam’a düşman Araç sahipleri dikkat! Yeni haftada benzin veya motorine zam var mı? Bakanlık açıkladı: 7,6 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Bir dönem aramız limoniydi, Türkiye’nin ardından Mısır da harekete geçti: Apar topar gönderiyorlar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bir dönem aramız limoniydi, Türkiye’nin ardından Mısır da harekete geçti: Apar topar gönderiyorlar

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Somali ile stratejik ilişkileri yeni bir boyuta taşıyarak Afrika Birliği misyonu kapsamında bölgeye asker konuşlandıracaklarını açıkladı. Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile Kahire’de bir araya gelen Sisi, Somali’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü girişimi "uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelendirdi. Mısır’ın bu hamlesi, Türkiye’nin bölgedeki askeri varlığının ardından Afrika Boynuzu’ndaki dengeleri kökten değiştirecek stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

#1
Foto - Bir dönem aramız limoniydi, Türkiye’nin ardından Mısır da harekete geçti: Apar topar gönderiyorlar

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi, resmi ziyaret kapsamında Mısır'a gelen Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u başkent Kahire'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı. İki lider önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

#2
Foto - Bir dönem aramız limoniydi, Türkiye’nin ardından Mısır da harekete geçti: Apar topar gönderiyorlar

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, ticaret hacminin artırılması, hava ve deniz ulaşım hatlarının ortak kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi konuları ele alındı. Görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Mısır'ın Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonuna (ATMIS) katılmayı ve bu misyon çerçevesinde Somali'ye asker konuşlandırmayı hedeflediğini belirten Sisi, şunları kaydetti:

#3
Foto - Bir dönem aramız limoniydi, Türkiye’nin ardından Mısır da harekete geçti: Apar topar gönderiyorlar

"Görüşmelerimizde Mısır'ın ATMIS'e katılımını da ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanı Mahmud'a, Mısır'ın Afrika kıtasına bağlılığı ve kardeş ülke Somali'de güvenlik ile istikrarın sağlanmasına yönelik kararlılığı doğrultusunda, misyon kapsamında güçlerini konuşlandırmak istediğini teyit ettim."

#4
Foto - Bir dönem aramız limoniydi, Türkiye’nin ardından Mısır da harekete geçti: Apar topar gönderiyorlar

Sisi, Somali topraklarının herhangi bir bölümünün bağımsızlığını tanımaya yönelik adımların uluslararası hukukun ihlali olduğunu ve Afrika Boynuzu'nun istikrarını tehdit ettiğini belirterek, "ülkelerin güvenliği ve egemenliği pahasına atılabilecek adımlara" karşı uyarıda bulundu ve bu tür girişimleri "Birleşmiş Milletler Şartı'nın ihlali" olarak nitelendirdi.

#5
Foto - Bir dönem aramız limoniydi, Türkiye’nin ardından Mısır da harekete geçti: Apar topar gönderiyorlar

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ülkesinin Somali'nin birliği ve toprak bütünlüğüne verdiği güçlü desteği yineleyerek, bu birliği zayıflatacak her türlü girişimi reddettiklerini söyledi. Mısır'ın yakında çeşitli uzmanlık alanlarından oluşan bir sağlık konvoyunu Somali'ye göndermeyi planladığını aktaran Sisi, ülkesinin "Mısır Kalkınma Ortaklığı Ajansı" aracılığıyla Somali'deki eğitim ve kapasite geliştirme programlarının genişletileceğini ifade etti.

#6
Foto - Bir dönem aramız limoniydi, Türkiye’nin ardından Mısır da harekete geçti: Apar topar gönderiyorlar

Sisi, terörizmle mücadele ve güvenlik işbirliğine de değinerek, Mısır'ın askeri ve güvenlik alanındaki tecrübelerini Somali ile paylaşmaya hazır olduğunu, bu tehditle mücadelenin güçlü kurumlar ve nitelikli insan kaynağı gerektirdiğini vurguladı. İki tarafın Afrika Boynuzu'ndaki zorluklara karşı koordinasyonu artırma konusunda mutabık kaldığını aktaran Sisi, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nin güvenliğinin öncelikle kıyı devletlerinin sorumluluğunda olduğunu dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump'ın ve Elon Musk'un en rezil videosu yayınlandı! Bunlara hala başkan ve iş adamı diyorlar
Gündem

Trump'ın ve Elon Musk'un en rezil videosu yayınlandı! Bunlara hala başkan ve iş adamı diyorlar

Küresel sermayenin pedofili baronu Jeffrey Epstein'in kirli defterleri açıldıkça, Batı’nın "dokunulamaz" denilen zenginlerinin iğrenç yüzü b..
Yeşilçam'ın "Afacan"ı uyuşturucu ve fuhuş bataklığında: Menderes UTKU tutuklandı!
Gündem

Yeşilçam'ın "Afacan"ı uyuşturucu ve fuhuş bataklığında: Menderes UTKU tutuklandı!

İstanbul’un göbeği BEBEK’te "spor salonu" maskesi altında yürütülen ahlaksızlık operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Yeşilçam filmlerinde..
28 Şubat kalıntısı İP'li tutuklandı! Tepkiler çığ gibiydi Ahlaksız Erzurum’da yakalandı
Gündem

28 Şubat kalıntısı İP'li tutuklandı! Tepkiler çığ gibiydi Ahlaksız Erzurum’da yakalandı

AK Parti'den üç dönemdir Mihalgazi Belediye Başkanlığı görevini yürüten Zeynep Güneş'i başörtüsü ve kıyafeti üzerinden hedef alan İYİ Partil..
İşte Rüşvetin belgesi! Tamar Tanrıyar ses kayıtlarını yayınladı. İmamoğlu Alman işadamlarından 5 milyon Euro rüşvet aldığını ses kayıtlarıyla iddia etti.
Gündem

İşte Rüşvetin belgesi! Tamar Tanrıyar ses kayıtlarını yayınladı. İmamoğlu Alman işadamlarından 5 milyon Euro rüşvet aldığını ses kayıtlarıyla iddia etti.

İstanbul’u hizmetten mahrum bırakan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Alman iş insanlarıyla yaptığı skandal rüşvet pazarlığı gün yüzüne..
CHP’li belediye başkanı, içkili mekanı dualarla açtı: "Kandaki alkol artacak, Allah utandırmasın"
Gündem

CHP’li belediye başkanı, içkili mekanı dualarla açtı: “Kandaki alkol artacak, Allah utandırmasın”

Her fırsatta İslam’ın kutsallarına dil uzatan, mukaddesatımıza saldırıda sınır tanımayan CHP zihniyeti, bir kez daha kendini gösterdi. Kuşad..
FETÖ’cüler bin pişman! Perinçek'in çağrısına Gülen'den cevap: Hatalarımızla yüzleşmeye hazırız
Gündem

FETÖ’cüler bin pişman! Perinçek'in çağrısına Gülen'den cevap: Hatalarımızla yüzleşmeye hazırız

Doğu Perinçek’in FETÖ tabanına yönelik “FETÖ terör örgütünün aleti olmuş vatandaşlarımız arasında bir uyanış var. Pişman olan 600 bin insanı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23