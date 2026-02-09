Bir dönem aramız limoniydi, Türkiye’nin ardından Mısır da harekete geçti: Apar topar gönderiyorlar

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Somali ile stratejik ilişkileri yeni bir boyuta taşıyarak Afrika Birliği misyonu kapsamında bölgeye asker konuşlandıracaklarını açıkladı. Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile Kahire’de bir araya gelen Sisi, Somali’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü girişimi "uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelendirdi. Mısır’ın bu hamlesi, Türkiye’nin bölgedeki askeri varlığının ardından Afrika Boynuzu’ndaki dengeleri kökten değiştirecek stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.