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Teknoloji-Bilişim
12
Bir devrin sonu! Microsoft desteği çekiyor

2023-01-09 01:04:55
Bir devrin sonu! Microsoft desteği çekiyor

Genelde bireysel kullanıcıların tercih ettiği Windows 7 ve Windows 8.1 için Microsoft artık güncelleme sunmayacak.

#1
Foto - Bir devrin sonu! Microsoft desteği çekiyor

Windows 7 ve Windows 8.1 için destek sonlanıyor. Microsoft, iki eski işletim sistemi için güncelleme sunmayacak.

#2
Foto - Bir devrin sonu! Microsoft desteği çekiyor

Microsoft, iki popüler işletim sistemine yönelik desteğini rafa kaldırıyor. Yazılım devi, 10 Ocak’ta Windows 8.1 ve Windows 7 için genişletilmiş desteğini bitirecek.

#3
Foto - Bir devrin sonu! Microsoft desteği çekiyor

Bu da artık bu işletim sistemine sahip cihazlar için teknik yardım veya yazılım güncellemesi sunulmayacağı anlamına geliyor.

#4
Foto - Bir devrin sonu! Microsoft desteği çekiyor

Windows 7 ve Windows 8.1 kullananlara ne olacak? Microsoft, geçtiğimiz yıllardan bu yana eski işletim sistemlerini planlı bir şekilde terk etmeye hazırlanıyor.

#5
Foto - Bir devrin sonu! Microsoft desteği çekiyor

Tüm kullanıcılarını Windows 10 ve Windows 11’e çekmeye çalışan şirket, 10 Ocak tarihinde Windows 7 ve 8.1 için yolun sonu olacağını açıkladı.

#6
Foto - Bir devrin sonu! Microsoft desteği çekiyor

Her iki işletim sistemi de özellikle küçük işletmeler, yerel yönetimler, okullar ve özel yazılımlara dayanan ve yeni sistemlere yükseltmek için bütçesi olmayan istasyonlarda kullanılıyor.

#7
Foto - Bir devrin sonu! Microsoft desteği çekiyor

Bundan dolayı bu merkezlerde önemli bir güvenlik riski yaşanabileceği düşünülüyor.

#8
Foto - Bir devrin sonu! Microsoft desteği çekiyor

Microsoft, bu konuda Windows 7 için genişletilmiş bir destek sunmuştu. Popüler işletim sistemine 2020 yılında güncelleme vermeyi bırakan şirket, iki yıl boyunca çeşitli iş ortaklarına Windows 7 için güvenlik güncellemesi paylaşmaya devam etti.

#9
Foto - Bir devrin sonu! Microsoft desteği çekiyor

Eski işletim sistemlerini kullanan şirketlerin bundan sonra yapabileceği iki seçenek bulunuyor.

#10
Foto - Bir devrin sonu! Microsoft desteği çekiyor

Genişletilmiş destek seçeneklerini değerlendirebilir veya operasyonel olarak işletim sistemlerini yenilemeyi tercih edebilirler.

#11
Foto - Bir devrin sonu! Microsoft desteği çekiyor

İşletim sistemlerinin desteğinin kesilmesi, üçüncü taraf uygulamaları da etkiliyor. Örneğin bir süre önce Google Chrome, tarayıcının bu sistemlerde güncelleme almayacağını ve güvenlik açıklarına karşı zafiyet oluşturabileceğini söyledi.

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