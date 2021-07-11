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Doğa
10

2021-07-11 10:36:24
"Bir çuval altına değişmem" İşte o yayladan muazzam görüntüler

Giresun'da 1530 rakımlı Gölyanı Yaylası, gölü, otantik yayla evleri ve bakir kalmış doğal güzelliğiyle hayran bırakıyor.

#1
Foto - Ziyaretçilerini, yemyeşil çayırların ortasındaki gölüyle kendisine hayran bırakan Gölyanı Yaylası'nın sakinleri, hayvanları ile köyden buradaki evlerine göç etmeye mayıs ayında başlıyor. Bir süre buradaki evlerinde konaklayan vatandaşlar, ardından daha üst rakımdaki yaylalara göç ediyor. Yeni yapılaşmaya müsaade edilmeyen ve yaylacıların daha çok yaylaya giderken ya da dönerken geçici barınma alanı olarak kullandığı Gölyanı Yaylası'ndaki ahşap evler, ortama ayrı bir güzellik katıyor.

Ziyaretçilerini, yemyeşil çayırların ortasındaki gölüyle kendisine hayran bırakan Gölyanı Yaylası'nın sakinleri, hayvanları ile köyden buradaki evlerine göç etmeye mayıs ayında başlıyor. Bir süre buradaki evlerinde konaklayan vatandaşlar, ardından daha üst rakımdaki yaylalara göç ediyor. Yeni yapılaşmaya müsaade edilmeyen ve yaylacıların daha çok yaylaya giderken ya da dönerken geçici barınma alanı olarak kullandığı Gölyanı Yaylası'ndaki ahşap evler, ortama ayrı bir güzellik katıyor.

#2
Foto - 'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN İLAN EDİLDİ

'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN İLAN EDİLDİ" Gölyanı Yaylası Doğal Sit Alanı'nın, 13 Mayıs 2020'de Resmi Gazete'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine ilişkin karar, yaylanın doğallığının korunması adına yöre halkını sevindirdi.

#3
Foto - Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, yaptığı açıklamada, Gölyanı Yaylası'nın Karadeniz'in el değmemiş bakir noktası olduğunu söyledi.

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, yaptığı açıklamada, Gölyanı Yaylası'nın Karadeniz'in el değmemiş bakir noktası olduğunu söyledi.

#4
Foto - Yaylanın,

Yaylanın, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesinin, istedikleri bir karar olduğunu belirten İbaş, "Yayla sit alanı vasfını koruyor, kesinlikle yapılaşmaya müsaade edilmiyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize, bu işin peşinde koşan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. İbaş, herkesi Gölyanı Yaylası'nı görmeye davet ederek, "İnsanlar ziyaret ettiklerinde bizim ne demek istediğimizi anlayacaklar" diye konuştu.

#5
Foto -

"TURİZME AÇILSIN AMA DOĞALLIĞININ KAYBOLMASINI KESİNLİKLE İSTEMİYORUZ" Yapılaşma olmamak kaydıyla yaylanın turizme açılmasını istediklerinin altını çizen İbaş, şöyle devam etti:

#6
Foto -

"Gölyanı'nın doğasının yapılaşmayla bozulmasını kimse istemiyor. Turizme açılsın ama doğallığının kaybolmasını kesinlikle istemiyoruz. İster ahşap, ister başka bir şeyden olsun yapılaşmaya hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek. İnsanlar oraya 4-5 katlı otel yapılacağını zannetmesin. Belki küçük, gelenlerin ihtiyaçlarının karşılanacağı bir yer yapılabilir, bunu da 'belki' diyorum, gerekli yerlerin izin vermesi şartıyla"

#7
Foto - İbaş, daha önce Gölyanı Yaylası'nda kaçak yapılaşmalar olduğuna işaret ederek, iki yıl önce 30 civarında evin ilgili kurumların ekiplerince yıkıldığını aktardı. Başkan İbaş, her yıl yaylada izinsiz yapı inşa etmeye çalışanlar olduğunu ancak bunlara kesinlikle müsaade edilmediğini sözlerine ekledi.

İbaş, daha önce Gölyanı Yaylası'nda kaçak yapılaşmalar olduğuna işaret ederek, iki yıl önce 30 civarında evin ilgili kurumların ekiplerince yıkıldığını aktardı. Başkan İbaş, her yıl yaylada izinsiz yapı inşa etmeye çalışanlar olduğunu ancak bunlara kesinlikle müsaade edilmediğini sözlerine ekledi.

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"BİR ÇUVAL ALTINI ÖNÜME KOYSANIZ BURAYI VERMEM" Gölyanı Yaylası'na hayvanlarını otlatmak için gelen Cemile Okur, burada doğup büyüdüğünü söyledi.

#9
Foto - Her yıl bu aylarda yaylaya gelip bir süre kaldıktan sonra üst rakımdaki yaylalara göçtüklerini anlatan Okur,

Her yıl bu aylarda yaylaya gelip bir süre kaldıktan sonra üst rakımdaki yaylalara göçtüklerini anlatan Okur, "Sonbaharda tekrar buraya dönüyoruz. Burası bizim için çok önemli. Her şeyi doğal, buraya geldiğimizde içimiz huzur doluyor. Bir çuval altını önüme koysanız burayı vermem" diye konuştu. Okur, bazı kişilerin yaylaya izinsiz ev yapmaya çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Her yere ev yapılırsa doğal ortam çirkin olur. Yapılanlar yıkıldı, daha da artık yaptırmıyorlar. Çayırda ev olur mu? Olmaz. Bir sene içinde yaptılar, bir saatte evler yıkıldı. Vatandaşa da masraf oluyor, hiç yapılmasa en baştan daha iyiydi" Yaylada hayvanlarını otlatan 70 yaşındaki Hasan Okur ise 5 yaşından beri her yıl Gölyanı Yaylası'na geldiğini söyledi. Yaylanın doğal güzelliğinin hiçbir zaman kaybolmasını istemediklerini belirten Okur, "Otel veya başka bir şey yapılmasını kesinlikle kabul etmeyiz. Gölün temizlenmesi söz konusu, onu yaparlarsa güzel olur. Bu doğayı nereye gidersen git bulamazsın. Buranın korunması için alınan her karar için sevinçliyiz" dedi.

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