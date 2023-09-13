Bir çay bardağı dökün ve mucizevi olaya tanık olun! Bu doğal yöntem, makinenizin ömrüne ömür katacak, kireci pası söküp atacak

Limon suyu dışında, makinenizi birkaç ayda bir beyaz sirke veya çamaşır sodası ile temizlemek de önerilir. Bu, makinenin içinde biriken kir ve kalıntıları giderir, cihazın daha uzun süre sorunsuz çalışmasını sağlar. Çamaşır makinelerine düzenli bakım yaparak ve doğal yöntemlerle koruyarak, hem uzun ömürlü bir cihaza sahip olabilir hem de çevreye olumlu katkılarda bulunabilirsiniz.