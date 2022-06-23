  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
Bir buğday tarlası daha kül oldu

2022-06-23 18:16:31
Bir buğday tarlası daha kül oldu

Son günlerde Türkiye'nin birçok noktasında yer alan buğday tarlalarındaki yangınlara bir yenisi daha eklendi.

#1
Foto - Gönen ilçesinde çıkan yangında 40 dönüm buğday tarlası kül oldu.

Gönen ilçesinde çıkan yangında 40 dönüm buğday tarlası kül oldu.

#2
Foto - Bandırma yolunda çıkan yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözlerinin zamanında müdahalesi neticesinde büyümeden söndürüldü.

Bandırma yolunda çıkan yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözlerinin zamanında müdahalesi neticesinde büyümeden söndürüldü.

#3
Foto - Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Rusya'ya böyle meydan okudu: Biz hazırız
Dünya

Rusya'ya böyle meydan okudu: Biz hazırız

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Rusya'nın yaptırım tehdidine meydan okudu.
Mahmud Efendi Hazretleri'nden Cübbeli Ahmet Hoca'ya vasiyet
Gündem

Mahmud Efendi Hazretleri'nden Cübbeli Ahmet Hoca'ya vasiyet

Mahmud Efendi Hazretleri tedavi gördüğü hastanede Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Mahmud Efendi Hazretleri'nin, Cübbeli Ahmet Hoca'ya vasiyette b..
3,3 trilyon dolarlık dev fırsat: Türkiye ile ortaklıklar kurmalıyız
Ekonomi

3,3 trilyon dolarlık dev fırsat: Türkiye ile ortaklıklar kurmalıyız

Türkiye ve Suudi Arabistan, ekonomik ilişkileri üst düzeye çıkarmak için önemli adımlar atacak. Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Al-Falih, "So..
TFF'de görev dağılımı yapıldı
Spor

TFF'de görev dağılımı yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda görev dağılımı netleşti.
CHP'de mide bulandıran olay! Müstehcen görüntüler sonrası istifa etti
Gündem

CHP'de mide bulandıran olay! Müstehcen görüntüler sonrası istifa etti

Taciz ve tecavüz olaylarıyla gündemden düşmeyen CHP'de yeni bir mide bulandıran olay patlak verdi. Zonguldak'ta CHP'li İl Genel Meclis Üyesi..
THY'den Suudi Arabistan açıklaması: Yasak kaldırıldı
Ekonomi

THY'den Suudi Arabistan açıklaması: Yasak kaldırıldı

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye uygulanan seyahat yasağının kaldırıldığını ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23