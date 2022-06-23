2022-06-23 18:16:31 Bir buğday tarlası daha kül oldu
Son günlerde Türkiye'nin birçok noktasında yer alan buğday tarlalarındaki yangınlara bir yenisi daha eklendi.
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Son günlerde Türkiye'nin birçok noktasında yer alan buğday tarlalarındaki yangınlara bir yenisi daha eklendi.
Gönen ilçesinde çıkan yangında 40 dönüm buğday tarlası kül oldu.
Bandırma yolunda çıkan yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözlerinin zamanında müdahalesi neticesinde büyümeden söndürüldü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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