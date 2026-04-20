Bir bu eksikti şimdi... Hikikomori alarmı: Gençler odalarına kapanıyor!

İnsan sosyal bir varlıktır. Uzun süreli yalnızlık, ruh sağlığını doğrudan etkiler. Hikikomori yaşayan bireylerde özgüven kaybı, değersizlik hissi ve ağır depresyon sık görülür. En tehlikeli yönlerinden biri de sosyal izolasyondur. Uzun süreli yalnızlık, depresyon ve anksiyeteyi tetikleyebilir. Bunların yanı sıra; uzun süre hareketsiz kalan bireylerde kilo artışı, duruş bozuklukları, sürekli ekrana bakmaktan kaynaklanan göz yorgunluğu, ve uyku bozuklukları görülür. Çocuklarda sınırlandırma çok önemli Özellikle çocuklar ve gençler arasında yayılan ekran bağımlılığı ile mücadelede ailelere büyük görev düşüyor. Bunların başında ise ekran süresinin sınırlandırılması, onlarla birlikte yapılan aktivitelerin artırılması, sosyal iletişimlerinin desteklenmesi ve uzman desteği alınması geliyor. Bu durum tedavi edilebilir, ancak erken müdahale şarttır. Psikiyatrik destek ve terapi ile birey yeniden sosyal hayata kazandırılabilir. Hikikomori, yani ekran bağımlılığı, sessiz ilerleyen ancak ciddi sonuçları olan bir sorundur. Erken farkındalık ve doğru yaklaşım büyük önem taşır.