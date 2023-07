Bir bardak suya limon sıkın ve mucizevi olaya tanık olun! Bu karışım şok edecek

1- TAM BİR C VİTAMİNİ DEPOSU Limonun zengin bir C vitamini kaynağı olduğu düşünüldüğünde, limonlu su da buna bağlı olarak en iyi kaynaklar arasında yerini alıyor ve özellikle gün içerisinde içtiğinizde cilt sağlığını desteklemesinin yanı sıra C vitamininin bağışıklığınızı güçlendiren etkilerinden de yararlanabilirsiniz.