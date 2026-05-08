ANKA-3’e gizli güç entegre edildi: Bu teknolojiyi herkes üretemiyor, sayılı ülkede var

Çok yüksek hızlara çıkan hava araçlarında uydu haberleşmesinin hayli kritik olduğunu da sözlerine ekliyor Fırat ve “En ufak bir yanlış platformun performansını doğrudan etkileyebiliyor. Çok hassas bir alan. SAHA 2026 kapsamında ilk kez sergilediğimiz ürünümüz oldukça yeni bir teknolojiye sahip. Tabi fuarın bir diğer yıldızı da TUSAŞ imzalı ANKA-3. Her şeyiyle farklı olan ANKA-3’e çok özel bir uydu haberleşme anteni üretmemiz gerekirdi. Bunu başardık.” diyor.