Adalet Bakanı Gürlek'ten 'Siber Vatan' mesajı: Her türlü girişim hüsranla sonuçlanacaktır
Ekonomi
Yeniakit Publisher
15 dev vites yükseltti: Altın dünyası 6000 dolara kilitlendi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

15 dev vites yükseltti: Altın dünyası 6000 dolara kilitlendi!

Dünyanın en büyük 15 aracı kurum ve bankası, Türkiye’de de her gün milyonlarca insanın takip ettiği altın fiyatlarıyla ilgili tahminlerini beklentilerin de üzerine yükseltti.

Küresel finans kuruluşlarının altına yönelik 2026 tahminleri, fiyatların yüksek seviyelerde kalabileceğine işaret ediyor. Reuters’ın derlediği beklenti tablosuna göre birçok kurum, ons altında 2026 yılı için 5.000 doların üzerindeki seviyeleri temel senaryo olarak değerlendirirken, çoğunun tahminlerinde 6.000 dolar ve üzeri hedefler öne çıkıyor.

JPMorgan, 2026 yılı için ortalama altın fiyatı tahminini ons başına 5.243 dolar olarak belirledi. Banka, güçlü talebin sürmesi halinde fiyatların yıl sonuna doğru 6.000 dolar seviyesine yaklaşabileceğini öngördü. Böylece JPMorgan’ın beklentisi, yıl geneli ortalamasında daha ölçülü, yıl sonu hedefinde ise daha iyimser bir görünüm ortaya koydu. Banka, bu beklentinin arkasında merkez bankalarının devam eden alımları ve yatırımcıların altına yönelik ilgisinin bulunduğunu bildirdi. JPMorgan, 2026 yılında merkez bankalarının yaklaşık 800 ton altın alımı yapabileceğini öngörüyor. Bankaya göre ülkelerin rezervlerini çeşitlendirme eğilimi henüz tamamlanmış değil ve bu durum altın fiyatları için güçlü bir destek unsuru olmaya devam ediyor.

En yüksek hedeflerden biri Wells Fargo Investment Institute tarafından verildi. Kurum, altının 2026 sonunda ons başına 6.100-6.300 dolar aralığına ulaşabileceğini tahmin etti. UBS de Mart, Haziran ve Eylül 2026 dönemleri için hedefini 6.200 dolara yükseltti.

Deutsche Bank, 2026 yılı ortalama altın fiyatı beklentisini 5.500 dolar olarak açıklarken, fiyatların yıl içinde 6.000 doları görebileceğini belirtti. Societe Generale de 2026 sonu için 6.000 dolar hedefi paylaştı. Goldman Sachs’ın Aralık 2026 hedefi ise 5.400 dolar oldu.

ANZ tarafında iki ayrı beklenti dikkat çekti. Kurumun dönem sonu tahmininde 2026 için 5.600 dolar seviyesi yer alırken, 6.000 dolar hedefinin daha önceki beklentiden farklı olarak 2027 ortasına ertelendiği görüldü. ANZ’nin diğer tahmininde ise 2026 ortası için 4.600 dolar, yıl sonu için 4.400 dolar seviyesi öne çıktı.

Daha temkinli kurumlar arasında Macquarie Group, Morgan Stanley, HSBC, Bank of America, Standard Chartered ve Commerzbank yer aldı. Macquarie 2026 yılı ortalamasını 4.323 dolar, Morgan Stanley 4.600 dolar, HSBC 4.587 dolar, Bank of America 4.438 dolar, Standard Chartered 4.488 dolar, Commerzbank ise 4.900 dolar olarak tahmin etti.

Kurum tahminleri arasındaki farklara rağmen ortak beklenti, altın piyasasında yüksek fiyat ortamının 2026’da da korunabileceği yönünde. Merkez bankalarının alımları, jeopolitik riskler, enflasyon endişeleri ve güvenli liman talebi, altın fiyatlarını destekleyen başlıca unsurlar olarak öne çıkıyor.

Vahap

Ne oldu o çok bilip her gün felaket tellalığı yapanlar nerde niye bir şey söylemiyorlar.

Hamdi

Hiç dikkat ettiniz mi o koca koca aracı kurumlar yatırım şirketleri bankalar hep en yüksek tepe noktasına hedef belirtiyorlar peki buraya kadar iyi hoş ta peki 2026 en düşük seviyeleri nedir kaça kadar düşüpte 6000 dolara gidicek hiç cevap yok sizi gidi yahudi siyonit destekçileri yemlemeye devam
