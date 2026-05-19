15 dev vites yükseltti: Altın dünyası 6000 dolara kilitlendi!

JPMorgan, 2026 yılı için ortalama altın fiyatı tahminini ons başına 5.243 dolar olarak belirledi. Banka, güçlü talebin sürmesi halinde fiyatların yıl sonuna doğru 6.000 dolar seviyesine yaklaşabileceğini öngördü. Böylece JPMorgan’ın beklentisi, yıl geneli ortalamasında daha ölçülü, yıl sonu hedefinde ise daha iyimser bir görünüm ortaya koydu. Banka, bu beklentinin arkasında merkez bankalarının devam eden alımları ve yatırımcıların altına yönelik ilgisinin bulunduğunu bildirdi. JPMorgan, 2026 yılında merkez bankalarının yaklaşık 800 ton altın alımı yapabileceğini öngörüyor. Bankaya göre ülkelerin rezervlerini çeşitlendirme eğilimi henüz tamamlanmış değil ve bu durum altın fiyatları için güçlü bir destek unsuru olmaya devam ediyor.