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Ekonomi
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Binlerce personel alınacak! İşte meslek meslek liste...

2020-11-02 11:41:04
Binlerce personel alınacak! İşte meslek meslek liste...

Kamu ve İŞ-KUR dahil toplam işçi alımı sayısı 50 bine ulaştı. İşte detaylar...

#1
Foto - İş arayan vatandaşlar ilgili ilanları internet üzerinden ya da sosyal çevreleri üzerinden bulmaya çalışıyor.

İş arayan vatandaşlar ilgili ilanları internet üzerinden ya da sosyal çevreleri üzerinden bulmaya çalışıyor.

#2
Foto - Sabah'ın haberine göre, kamu ilanlarının paylaşıldığı 'kamuilan.ailevecalisma.gov.tr' üzerinden de istihdam olanaklarını takip etmek mümkün. Kamu ve İŞ-KUR dahil toplamda alınabilecek yeni personel sayısı 50 bine ulaşmış durumda.

Sabah'ın haberine göre, kamu ilanlarının paylaşıldığı 'kamuilan.ailevecalisma.gov.tr' üzerinden de istihdam olanaklarını takip etmek mümkün. Kamu ve İŞ-KUR dahil toplamda alınabilecek yeni personel sayısı 50 bine ulaşmış durumda.

#3
Foto - Peki en çok hangi personel aranıyor? İşte meslek meslek alınacak işçi sayısı...

Peki en çok hangi personel aranıyor? İşte meslek meslek alınacak işçi sayısı...

#4
Foto - Kamu ilanlarının paylaşıldığı sitelerde üniversitelerden belediyelere, bakanlıklardan emniyete kadar birçok ilan bulunuyor.

Kamu ilanlarının paylaşıldığı sitelerde üniversitelerden belediyelere, bakanlıklardan emniyete kadar birçok ilan bulunuyor.

#5
Foto - İlan şartlarına ve detaylarına yine ilgili siteden bakılabiliyor.

İlan şartlarına ve detaylarına yine ilgili siteden bakılabiliyor.

#6
Foto - İşte aranan personeller...

İşte aranan personeller...

#7
Foto - İşte aranan personeller...

İşte aranan personeller...

#8
Foto - İşte aranan personeller...

İşte aranan personeller...

#9
Foto -

#10
Foto - İşte aranan personeller...

İşte aranan personeller...

#11
Foto - İşte aranan personeller...

İşte aranan personeller...

#12
Foto - İşte aranan personeller...

İşte aranan personeller...

#13
Foto - İşte aranan personeller...

İşte aranan personeller...

#14
Foto - İşte aranan personeller...

İşte aranan personeller...

#15
Foto - İşte aranan personeller...

İşte aranan personeller...

#16
Foto - İşte aranan personeller...

İşte aranan personeller...

#17
Foto - İşte aranan personeller...

İşte aranan personeller...

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