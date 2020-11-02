2020-11-02 11:41:04 Binlerce personel alınacak! İşte meslek meslek liste...
Kamu ve İŞ-KUR dahil toplam işçi alımı sayısı 50 bine ulaştı. İşte detaylar...
Kamu ve İŞ-KUR dahil toplam işçi alımı sayısı 50 bine ulaştı. İşte detaylar...
İş arayan vatandaşlar ilgili ilanları internet üzerinden ya da sosyal çevreleri üzerinden bulmaya çalışıyor.
Sabah'ın haberine göre, kamu ilanlarının paylaşıldığı 'kamuilan.ailevecalisma.gov.tr' üzerinden de istihdam olanaklarını takip etmek mümkün. Kamu ve İŞ-KUR dahil toplamda alınabilecek yeni personel sayısı 50 bine ulaşmış durumda.
Peki en çok hangi personel aranıyor? İşte meslek meslek alınacak işçi sayısı...
Kamu ilanlarının paylaşıldığı sitelerde üniversitelerden belediyelere, bakanlıklardan emniyete kadar birçok ilan bulunuyor.
İlan şartlarına ve detaylarına yine ilgili siteden bakılabiliyor.
İşte aranan personeller...
İşte aranan personeller...
İşte aranan personeller...
İşte aranan personeller...
İşte aranan personeller...
İşte aranan personeller...
İşte aranan personeller...
İşte aranan personeller...
İşte aranan personeller...
İşte aranan personeller...
İşte aranan personeller...
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