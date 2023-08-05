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Dünya
7
Binlerce insan ölmüştü! O saldırının üzerinden tam 78 yıl geçti

2023-08-05 11:56:35
Binlerce insan ölmüştü! O saldırının üzerinden tam 78 yıl geçti

Japonya'da binlerce insanın ölümüne neden olan dünyanın ilk atom bombası saldırısının üzerinden 78 sene geçti.

#1
Foto - Binlerce insan ölmüştü! O saldırının üzerinden tam 78 yıl geçti

Japonya, atom bombası trajedisinin yıldönümünde kayıplarını anıyor. Dünyanın ilk atom bombası saldırısında hayatını kaybedenler, trajedinin 78'inci yılında Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenecek törenle anılacak. Hiroşima Barış Anıtı Parkı'nda 6 Ağustos'ta yapılacak geleneksel törene, kurban yakınları, siyasiler ve 110 ülkeden rekor sayıda temsilci katılacak. ABD'nin Japonya'ya karşı kullandığı “Little Boy” adlı atom bombasının atıldığı zaman olan yerel saatle 08.15'te saygı duruşunda bulunulacak törende, saldırıda hayatını kaybedenler ve saldırıya tanıklık eden kişilerin isimlerinin yer aldığı liste barış anıtına asılacak.

#2
Foto - Binlerce insan ölmüştü! O saldırının üzerinden tam 78 yıl geçti

Kimilerinin Japonya'nın ABD'yi kalbinden vurduğu "Pearl Harbour" saldırısının intikamı olarak gördüğü, kimilerinin ise gövde gösterisi olarak yorumladığı dünyanın ilk atom bombası saldırısı, 2'inci Dünya Savaşı'nın sonlarında gerçekleşmiş, ABD ilk kez Japonya'ya karşı nükleer silaha başvurmuştu.

#3
Foto - Binlerce insan ölmüştü! O saldırının üzerinden tam 78 yıl geçti

Japonya, 10 Temmuz 1945'te Almanya'nın Potsdam kentinde müttefiklerin o dönemki liderleri ABD Başkanı Harry Truman, Sovyet lider Josef Stalin ve İngiltere Başbakanı Churchill'in katıldığı toplantıya Soyvetler Birliği aracılığıyla bir elçi göndermek istemiş, ancak müttefikler bunu reddetmişti. Müttefiklerin Japonya'ya yapılan savaşı 26 Temmuz 1945'te sonlandırma çağrısı ise bu kez Japonya tarafından reddedilmişti. Japonya'nın tavrı, yaklaşık 10 gün sonra ülkeye düzenlenecek atom bombası saldırılarında belirleyici rol oynamıştı.

#4
Foto - Binlerce insan ölmüştü! O saldırının üzerinden tam 78 yıl geçti

ABD Başkanı Franklin Roosevelt'in 12 Nisan 1945'te ölmesiyle başkanlık koltuğuna oturan Harry Truman, zaman kaybetmeden atom bombasının atılması için gerekli süreci başlatmış, 27 Nisan 1945'te düzenlenen Hedef Tetkik Komitesi toplantısında Japonya'nın 17 bölgesi hedef olarak seçilmek üzere incelemeye alınmıştı. İddialara göre, 1945'in Mayıs ayı itibarıyla olası nükleer saldırı hedefleri arasındaki 4 kente yapılan hava saldırıları sonlandırılarak savaştan kaçan Japon halkının atom bombasının hedefi olacak şehirlere göç etmesi sağlanmıştı.

#5
Foto - Binlerce insan ölmüştü! O saldırının üzerinden tam 78 yıl geçti

Uranyum-235 tipi atom bombası "Little Boy"u (Küçük Oğlan) taşıyan "Enola Gay" adlı uçak, 6 Ağustos 1945 Pazartesi günü Hiroşima semalarına ulaşmış, şehrin semalarında gözlem yapmak amacıyla bölgeye giden bir diğer uçak “Straight Flush” ise Japon Hava Kuvvetleri tarafından fark edilmişti. Hiroşima hava sahasında ciddi yol kat etmeyi başaran “Enola Gay”, yerel saatle 08:13'te Japon Hava Kuvvetleri tarafından fark edilmesinden kısa bir süre sonra "Little Boy"u Hiroşima semalarına bırakmış ve atom bombası yerel saatle 08:16'da yeryüzüne 600 metre mesafede patlamıştı.

#6
Foto - Binlerce insan ölmüştü! O saldırının üzerinden tam 78 yıl geçti

Yaklaşık 140 bin kişinin hayatını kaybettiği Hiroşima saldırısı, dolaylı olarak yüzbinlerce insanın yaralanmasına ve radyasyon kaynaklı hastalıklara maruz kalmasına neden olmuştu. ABD, 9 Ağustos 1945'te ise bir diğer Japon şehri Nagasaki'yi atom bombası ile vurmuştu.

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