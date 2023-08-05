Binlerce insan ölmüştü! O saldırının üzerinden tam 78 yıl geçti

Japonya, atom bombası trajedisinin yıldönümünde kayıplarını anıyor. Dünyanın ilk atom bombası saldırısında hayatını kaybedenler, trajedinin 78'inci yılında Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenecek törenle anılacak. Hiroşima Barış Anıtı Parkı'nda 6 Ağustos'ta yapılacak geleneksel törene, kurban yakınları, siyasiler ve 110 ülkeden rekor sayıda temsilci katılacak. ABD'nin Japonya'ya karşı kullandığı “Little Boy” adlı atom bombasının atıldığı zaman olan yerel saatle 08.15'te saygı duruşunda bulunulacak törende, saldırıda hayatını kaybedenler ve saldırıya tanıklık eden kişilerin isimlerinin yer aldığı liste barış anıtına asılacak.