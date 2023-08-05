Binlerce insan ölmüştü! O saldırının üzerinden tam 78 yıl geçti

Japonya, 10 Temmuz 1945'te Almanya'nın Potsdam kentinde müttefiklerin o dönemki liderleri ABD Başkanı Harry Truman, Sovyet lider Josef Stalin ve İngiltere Başbakanı Churchill'in katıldığı toplantıya Soyvetler Birliği aracılığıyla bir elçi göndermek istemiş, ancak müttefikler bunu reddetmişti. Müttefiklerin Japonya'ya yapılan savaşı 26 Temmuz 1945'te sonlandırma çağrısı ise bu kez Japonya tarafından reddedilmişti. Japonya'nın tavrı, yaklaşık 10 gün sonra ülkeye düzenlenecek atom bombası saldırılarında belirleyici rol oynamıştı.