  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
Bingöl’de oy kullanım işlemi başladı

2023-05-14 08:51:42
Bingöl’de oy kullanım işlemi başladı

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de vatandaşlar erken saatlerde gelerek oylarını kullanmaya başladı.

#1
Foto - Bingöl’de oy kullanım işlemi başladı

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de 28’inci dönem milletvekilliği ve 13’üncü Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanım işlemi başladı.

#2
Foto - Bingöl’de oy kullanım işlemi başladı

Kent genelinde 713 sandıkta 193 bin 472 seçmen için oy kullanım işlemi saat 08.00 başladı. Oy kullanma işlemi saat 17.00’da ise sona erecek.

#3
Foto - Bingöl’de oy kullanım işlemi başladı

Merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi’ndeki Atatürk İlkokulu’na seçmenler gelerek oyunu kullanmaya başladı. Oy kullanma işleminin memlekete hayırlı olmasını dileyen vatandaşlar, “Oyumuzu kullandık, bütün memleket için İslam alemi için hayırlı uğur olsun. Hangisi hayırlısı ile rabbim onu nasip etsin. Vatandaşlık görevimizi yaptık erkenden” dedi.

Altın uyarıları gündem olan Ramazan Kurtoğlu'ndan şok eden sözler: Yalan söylüyorlar, sistemi yıkacaklar
Ekonomi

Altın uyarıları gündem olan Ramazan Kurtoğlu'ndan şok eden sözler: Yalan söylüyorlar, sistemi yıkacaklar

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu'ndan piyasalara ilişkin korkutan değerlendirmeler geldi.
Rus yetkili beklenmedik gelişmeyi paylaştı: Türkiye yerine BAE'yi seçmeye başladılar
Ekonomi

Rus yetkili beklenmedik gelişmeyi paylaştı: Türkiye yerine BAE'yi seçmeye başladılar

Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkan Yardımcısı Artur Muradyan, "Türk otelleri fiyatları aşırı artırınca Ruslar başka ülkelere kaymaya başl..
Libya Türkiye gelişmesini duyurdu: İstanbul'a doğru yola çıktı
Ekonomi

Libya Türkiye gelişmesini duyurdu: İstanbul'a doğru yola çıktı

Libya Mistra Deniz İstasyonu, Trablus ile İstanbul arasında gemi seferlerinin başladığını duyurdu.
Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım
Teknoloji

Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
'Binali Yıldırım ile ilgili tüm belgeleri açıklıyorum' diyerek duyurdu
Siyaset

'Binali Yıldırım ile ilgili tüm belgeleri açıklıyorum' diyerek duyurdu

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın müvekkili Av. Yaşar Baş, Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'nun akılalmaz iddialarıyla il..
Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'li destekçilerinden slogan: Biji Serok Apo, biji Serok Kemal
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'li destekçilerinden slogan: Biji Serok Apo, biji Serok Kemal

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi HDP'nin düzenlediği mitingde bir araya gelen grup, teröristbaşı Apo lehine sloganlar atarak Kıl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23