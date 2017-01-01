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Binali Yıldırım'dan anlamlı ziyaret

  • TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kayışdağı'ndaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müdürlüğü'nün kadın misafirlerini ziyaret etti.

  • Burada ağırlanan kadınlara karanfil veren Yıldırım, bazı misafirlerle özel olarak görüşerek taleplerini dinledi.

  • Darülaceze ziyaretinde Yıldırım'a TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım eşlik etti.

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