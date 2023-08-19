Binaların yarısı çürük! İşte ilçe ilçe incelenen bina sayısı

İBB Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü’nün İTÜ ile ortak işbirliği çalışması sonrası ürettiği verilerde ise İstanbul genelinde 207 bin riskli yapı olduğu tespit edildi. Bu rakam, İstanbul’daki toplam bina sayısının altıda birine karşılık geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu veriler doğrultusunda, depreme yönelik dönüşüm için 10 öncelikli alan belirlendi. Bu alanlar; Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Güngören, Küçükçekmece (2 farklı lokasyon), Beylikdüzü, Kadıköy, Tuzla ve Kartal ilçelerinde yer alıyor. Bu 10 noktada 4 bin 907 yapının yer aldığı bilgisi paylaşılırken, toplam bağımsız birim sayısının ise 37 bin 358 olduğu ve 77 bin 212 kişinin bu riskli yapılarda yaşadığı saptandı. 1 MİLYON 166 BİN 330 BİNA VAR Kilometrekareye 3 bin 62 kişinin düştüğü İstanbul’da 1 milyon 166 bin 330 bina var. Bu yapılardan 256 bin 330’u 1980 öncesi, 534 bini 1980-2000 yılları arasında, 376 bini de 2000-2019 yılları arasında yapıldı. Dr. Buğra Gökce, yapım yılına göre 207 bin 107 yapının riskli olarak değerlendirildiğini kaydetti.