Binaların yarısı çürük! İşte ilçe ilçe incelenen bina sayısı

Gökce’nin paylaştığı verilere göre, İBB tarafından gerçekleştirilen Hızlı Tarama Testlerine bugüne kadar 159 bin 803 başvuru geldi. Gelen başvurularda öne çıkan ilçeler; Kadıköy, Bahçelievler, Küçükçekmece, Fatih ve Maltepe oldu. 2023 Ağustos ayı başı itibariyle bu başvurulardan 35 bini için İBB Bina Hızlı Tarama Ekipleri tespitler yaptı. Ağırlıklı olarak riskli ilçelerdeki başvurulara öncelik veren İBB ekipleri, bugüne kadar 35 bin binada incelemede bulundu. İnceleme işlemleri tamamlanan binalar Avcılar, Silivri, Zeytinburnu, Fatih ve Bağcılar’da yoğunlaştı. Avcılar’da 4 bin 787, Silivri’de 3 bin 87, Zeytinburnu’nda 3 bin 10, Fatih’te 2 bin 125, Bağcılar’da 1985, Küçükçekmece’de 1804, Esenyurt’ta 1313, Esenler’de 1178 binada tarama testleri yapıldı.