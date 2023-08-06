Binadan öyle sesler geliyor ki! Umutla aldılar kabusları oldu

"2018 yılında müteahhittin kendisinden aldım bu evi. 3 ay sonra evde sıkıntılar meydana geldi. Duvarların çatlaması, fayansların dökülmesi ve elektrik kablolarının arızasını müteahhide bildirdim, duyarsız davrandı. Eşine durumu anlattığımda bütün ustaları getirdi, geçici tadilat yaptılar. O da çok fazla sürmedi ve binada daha fazla hasar meydana geldi. Özellikle son 20 gündür daha da çoğaldı. Evimde akşamları ses gelmeye başladı. Her evde en az 2 çocuk var. Bu yüzden can güvenliğimizden endişeliyiz. Biz mezar satın almadık, ev satın aldık. Biz bilirkişi olarak üç mühendis getirdik. Yapılan inceleme sonucunda en kısa zamanda binanın boşaltılması gerektiğini bize bildirdiler. Belediye ile görüştük, onlar da bu işin takipçisi olacaklar" diye konuştu.