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Binadan öyle sesler geliyor ki! Umutla aldılar kabusları oldu

2023-08-06 17:50:00
Binadan öyle sesler geliyor ki! Umutla aldılar kabusları oldu

Antalya Serik'te bulunan binadan yükselen sesler, apartman sakinlerini huzursuz ediyor.

#1
Foto - Binadan öyle sesler geliyor ki! Umutla aldılar kabusları oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde apartman sakinlerinin büyük umutla aldıkları evlerinde meydana gelen çatlaklar kabusları oldu. Her akşam binada oluşan çatırdama sesinden dolayı bazı ev sahipleri binadan taşınmak zorunda kaldı.

#2
Foto - Binadan öyle sesler geliyor ki! Umutla aldılar kabusları oldu

Serik ilçesinde ev sahibi olmayı hayal eden vatandaşlar, 5 yıl önce Kökez Mahallesi’nde bir müteahhitle anlaştı. Anlaşmanın ardından apartmanda bulunan 9 daire farklı kişiler tarafından satın alındı. Süreç içerisinde vatandaşlar evlerine yerleşti. Aradan geçen zamanda binada oluşan çatlaklar her geçen gün artarak, sakinlerinin adeta kabusu oldu. Yaşanan olayın ardından iki daire sahibi evinden taşınmak zorunda kaldı. Yüksek kiralar nedeniyle dairelerinde yaşamak zorunda kalan vatandaşlar ise korkuyla yaşıyorlar.

#3
Foto - Binadan öyle sesler geliyor ki! Umutla aldılar kabusları oldu

Aparmanın birinci katında yaşayan Elvan Alataş, "Ben binayı sıfır olarak bir mimardan satın aldım. Binayı 7 kez tamir yaptırdım evin içerisinde çatlaklar oluştuğu için. Her tadilattan 1 ay sonra çatlaklar çoğalmaya başladı.

#4
Foto - Binadan öyle sesler geliyor ki! Umutla aldılar kabusları oldu

Fileli yapımdan tutun her türlü yapımı denedik. Binada çatlamalardan dolayı çat çat diye seslerden dolayı kızım korkmaya başladı. 'Anne biz ölecek miyiz? Biz artık ne yapacağız' diye konuşunca buradan taşınmak durumunda kaldım. Kendi evimi bırakıp kiraya çıktım. Şu an hukuki süreci başlattım. Tek amacımız bu işin bir an önce çözülmesi. Çünkü ben bu evde yaşayamadığım için çıktım ama binada 9 tane dairede 12 tane çocuk var. Bu yüzden panik içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Binadan öyle sesler geliyor ki! Umutla aldılar kabusları oldu

Daire sakini Umut Dalka ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

#6
Foto - Binadan öyle sesler geliyor ki! Umutla aldılar kabusları oldu

"2018 yılında müteahhittin kendisinden aldım bu evi. 3 ay sonra evde sıkıntılar meydana geldi. Duvarların çatlaması, fayansların dökülmesi ve elektrik kablolarının arızasını müteahhide bildirdim, duyarsız davrandı. Eşine durumu anlattığımda bütün ustaları getirdi, geçici tadilat yaptılar. O da çok fazla sürmedi ve binada daha fazla hasar meydana geldi. Özellikle son 20 gündür daha da çoğaldı. Evimde akşamları ses gelmeye başladı. Her evde en az 2 çocuk var. Bu yüzden can güvenliğimizden endişeliyiz. Biz mezar satın almadık, ev satın aldık. Biz bilirkişi olarak üç mühendis getirdik. Yapılan inceleme sonucunda en kısa zamanda binanın boşaltılması gerektiğini bize bildirdiler. Belediye ile görüştük, onlar da bu işin takipçisi olacaklar" diye konuştu.

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