  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür Sanat
6
Bin yıllık medrese bu hale geldi

2023-09-12 17:04:39
Bin yıllık medrese bu hale geldi

Kasımiye Medresesi'nin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasara uğramasıyla duvarlarında çatlaklar oluştu.

#1
Foto - Bin yıllık medrese bu hale geldi

Mardin Medreseler Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı İbrahim Yüksel, bu tarihi yapının onarılması gerektiğini söyledi.

#2
Foto - Bin yıllık medrese bu hale geldi

Yüksel, "Bin yıllık Mardin tarihi medreselerinde maalesef koruma ve yaşatma adına yaşanan sıkıntılar devam ediyor. Birçok medresenin harabe durumu devam etmekle beraber 6 Şubat depreminden sonra birçok tarihi binamızda, camimizde ve tarihi medresemizde çatlaklar oluştu.

#3
Foto - Bin yıllık medrese bu hale geldi

6 Şubat depreminden Kasımiye Medresesi de maalesef nasibini almış görünüyor. Oluşan çatlaklar yeni fark edildi ve 6 Şubat depreminden sonra oluştuğunu gördük. Diğer medreselerimizde de aynı çatlakları gördük. Zinciriye Medresesi'nde deprem terazisi kurulmuş.

#4
Foto - Bin yıllık medrese bu hale geldi

Binanın kapı üstü lantosunun çürümesinden dolayı deprem terazisi dönmüyordu. Bu da bir tehlike sinyali olarak kendini belli ediyordu. 6 Şubat depreminden sonra daha belirgin tahribatlar yaşandığını tespit ettik. Vakıflar İdaresinin çok acil bir şekilde tarihi eserlerimizin bir fizibilite çalışmasını, bir incelemesini yaptıktan sonra oluşan hasarları onarılmasını bekliyoruz. 6 Şubat'ta Mardin de deprem bölgesine dahil edildi. Bu çerçevede tarihi eserlerimize acilen el atılmasını bekliyoruz" dedi.

#5
Foto - Bin yıllık medrese bu hale geldi

Kasımiye Medresesi Artuklular döneminde yapımına başlanmış olup, inşası Timur dönemindeki Moğol saldırıları nedeniyle yarım kalmış, 15. yüzyılın sonlarında Akkoyunlu Sultanı Kasım İbn Cihangir döneminde tamamlanmış bir eserdir.

İYİ Parti’den flaş yerel seçim kararı!
Medya

İYİ Parti’den flaş yerel seçim kararı! "AK Parti’yi destekleyecekler"

İYİ Parti'nin yerel seçimlerde ne yapacağı merak konusu olurken, İYİ Parti kulislerinde konuşulan bomba iddiaları Fatih Altaylı köşesine taş..
Ermenistan'dan mayın provokasyonu! 3 bin 385 Azerbaycan askeri şehit oldu
Gündem

Ermenistan'dan mayın provokasyonu! 3 bin 385 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, 1991 yılından bugüne kadar 3 bin 385 Azerbaycanlının Ermenistan'ın döşediği mayınların kur..
Ben yaptım oldu devri kapandı: Bursa Büyükşehir Belediyesi 120 fabrika binasını yıkıyor
Gündem

Ben yaptım oldu devri kapandı: Bursa Büyükşehir Belediyesi 120 fabrika binasını yıkıyor

Bursa’da tarım arazilerindeki kaçak yapıların yıkımına başlandı.
İlber Ortaylı’dan hükümete flaş öneri! Bu teklif, çok ama çok konuşulur
Gündem

İlber Ortaylı’dan hükümete flaş öneri! Bu teklif, çok ama çok konuşulur

Prof. Dr. İlber Ortaylı, hükümetin asgari ücreti İstanbul’da yasaklaması gerektiğini belirtti. Ortaylı, İstanbul’da asgari ücretli iş yerler..
Hırsızlık olayları bıktırmıştı: O ilimiz artık rahat bir nefes alacak
Gündem

Hırsızlık olayları bıktırmıştı: O ilimiz artık rahat bir nefes alacak

Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 18 şüpheli yakalandı
Bu anket tam bomba! Daha yeni açıklandı! Herkes ters köşe oldu
Siyaset

Bu anket tam bomba! Daha yeni açıklandı! Herkes ters köşe oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 81 ilde kendi adaylarıyla yerel seçime girme kararıyla ilgili MetroPOLL yaptığı anket sonuçlarını p..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23