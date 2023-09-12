Bin yıllık medrese bu hale geldi

Binanın kapı üstü lantosunun çürümesinden dolayı deprem terazisi dönmüyordu. Bu da bir tehlike sinyali olarak kendini belli ediyordu. 6 Şubat depreminden sonra daha belirgin tahribatlar yaşandığını tespit ettik. Vakıflar İdaresinin çok acil bir şekilde tarihi eserlerimizin bir fizibilite çalışmasını, bir incelemesini yaptıktan sonra oluşan hasarları onarılmasını bekliyoruz. 6 Şubat'ta Mardin de deprem bölgesine dahil edildi. Bu çerçevede tarihi eserlerimize acilen el atılmasını bekliyoruz" dedi.