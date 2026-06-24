Türkiye için ağır sözler: Tarihteki en büyük uçak bileti israfı

Türkiye'nin turnuva öncesindeki beklentileri karşılayamadığını savunan yazarlar, kadro kalitesine de vurgu yaparak şunları söyledi: "Türkiye'nin başarı umuduna neden bu kadar kapıldığımızı anlayamıyorum. Çoğu zaman finallere bile kalamıyorlar. Bu sadece üçüncü katılımlarıydı ancak Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu ve diğer yetenekli oyunculara sahipler. Bu yüzden bu kadar kötü olmalarının herhangi bir bahanesi yok."