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Türkiye için ağır sözler: Tarihteki en büyük uçak bileti israfı

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Türkiye için ağır sözler: Tarihteki en büyük uçak bileti israfı

New York Times yazarları Phil Hay ve Liam Tharme, Türk Milli Takımı'nın ABD'deki Dünya Kupası'ndaki perfromansına sert eleştiriler getirdi.

#1
Foto - Türkiye için ağır sözler: Tarihteki en büyük uçak bileti israfı

Türkiye Gazetesi'ne yer alan habere göre, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay'a mağlup olarak turnuvaya grup aşamasında veda eden A Milli Futbol Takımı'nın performansı, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

#2
Foto - Türkiye için ağır sözler: Tarihteki en büyük uçak bileti israfı

Turnuva öncesinde sürpriz yapabilecek takımlar arasında gösterilen Ay-Yıldızlılar'ın erken vedası sonrası New York Times yazarları Phil Hay ve Liam Tharme, dikkat çeken bir değerlendirme yazısı kaleme aldı.

#3
Foto - Türkiye için ağır sözler: Tarihteki en büyük uçak bileti israfı

İkilinin analizinde Türkiye hakkında şu ifadeler yer aldı: "Gerçeklerle yüzleşme zamanı... Bir daha Türkiye'yi asla Dünya Kupası'nda sürpriz aday olarak görmemeliyiz. 2002'de yarı finale çıktılar ama bu biraz Miami Dolphins'in (Amerikan futbolu takımı) 1973'te büyük bir takım olduğunu söylemek gibi... Türkiye, 9. günde 2026 Dünya Kupası'ndan elendi. Bu, tarihteki en büyük uçak bileti israfı oldu."

#4
Foto - Türkiye için ağır sözler: Tarihteki en büyük uçak bileti israfı

Türkiye'nin turnuva öncesindeki beklentileri karşılayamadığını savunan yazarlar, kadro kalitesine de vurgu yaparak şunları söyledi: "Türkiye'nin başarı umuduna neden bu kadar kapıldığımızı anlayamıyorum. Çoğu zaman finallere bile kalamıyorlar. Bu sadece üçüncü katılımlarıydı ancak Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu ve diğer yetenekli oyunculara sahipler. Bu yüzden bu kadar kötü olmalarının herhangi bir bahanesi yok."

#5
Foto - Türkiye için ağır sözler: Tarihteki en büyük uçak bileti israfı

Yazının devamında, Türkiye'nin turnuvadaki performansı Haiti ile kıyaslanırken şu değerlendirmeye yer verildi: "Türkiye'nin elenmesini özetleyecek en iyi yolu arıyordum ve muhtemelen şöyle: Kupada Haiti'den tam iki buçuk saat daha fazla direndiler. Haiti'de futbol kültürü daha yeni yeni oluşuyor. Çığır açıyorlardı... Türkiye'nin macerası onların altında gömülmeli. 'Boğaz'dan gelen çocukların bir şansı olabileceğini düşünen ben de dahil herkesin onuru burada yatıyor."

#6
Foto - Türkiye için ağır sözler: Tarihteki en büyük uçak bileti israfı

Hay ve Tharme, Türkiye'nin hücumdaki etkisizliğine ilişkin istatistikleri de dikkat çekici ifadelerle yorumladı: "Türkiye'nin içler acısı kötü performansını şuradan da görebiliriz: Avustralya ve Paraguay maçlarında toplam 62 şut çekmelerine rağmen gol atamadılar. 1966'da istatistikçiler kayıt tutmaya başladıklarından beri, iki maçlık bir süreçte bu kadar şut çekip gol atamayan başka bir takım kaydı bulunmuyor."

#7
Foto - Türkiye için ağır sözler: Tarihteki en büyük uçak bileti israfı

Milli takımın şut tercihlerini de eleştiren yazarlar, şu ifadeleri kullandı: "Golf oynasalar daha iyi olurdu. Uzun mesafeden yapılan vuruşların çokluğu gülünç bir tür bilgisizlik ya da tam bir panik göstergesi. Bu adamlarla ava giderseniz, kesinlikle arkalarında durun."

#8
Foto - Türkiye için ağır sözler: Tarihteki en büyük uçak bileti israfı

Arda Güler hakkında da değerlendirmelerde bulunan ikili, genç yıldız için şu benzetmeyi yaptı: "Türkiye'nin yıldız oyuncusu ve Real Madrid'in zarif orta saha oyuncusu Arda Güler, adeta keman bölümü barda olan bir orkestranın şefi gibiydi. Topu kaleye gönderen veya başka türlü sonuçsuz kalan 11 şutun sorumlusu oydu. Etrafındaki diğer oyuncular da kaleye önemli sayıda şut çekti. Kenan Yıldız 12 ve Hakan Çalhanoğlu 11 şutla şansını denedi."

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