BİM indirime doymuyor! 7 Temmuz Cuma günü herkes BİM’e koşacak

Her hafta çeşit çeşit ürünü birbirinden uygun fiyatlarla raflara dizen BİM marketin merakla beklenen yeni hafta aktüel ürünleri belli oldu. Peki, 7 Temmuz Cuma BİM aktüel ürünleri neler? İşte, 7 Temmuz Cuma BİM aktüel ürünleri... BİM'de bu hafta yine çeşit çeşit ürün raflarda yerini alacak. Yayınlanan 7 Temmuz kataloğu; çizgili banyo seti, siyah metal banyo rafı, kadın ve erkek sandalet, yüz havlusu, deterjanlık, tek fiyat fırça çeşitleri ve birçok elektronik ürün ile dikkat çekti.