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BİM indirime doymuyor! 7 Temmuz Cuma günü herkes BİM’e koşacak

2023-07-04 15:26:36
BİM indirime doymuyor! 7 Temmuz Cuma günü herkes BİM’e koşacak

Her hafta çeşit çeşit ürünü birbirinden uygun fiyatlarla raflara dizen BİM marketin merakla beklenen yeni hafta aktüel ürünleri belli oldu. Peki, 7 Temmuz Cuma BİM aktüel ürünleri neler? İşte, 7 Temmuz Cuma BİM aktüel ürünleri... BİM'de bu hafta yine çeşit çeşit ürün raflarda yerini alacak. Yayınlanan 7 Temmuz kataloğu; çizgili banyo seti, siyah metal banyo rafı, kadın ve erkek sandalet, yüz havlusu, deterjanlık, tek fiyat fırça çeşitleri ve birçok elektronik ürün ile dikkat çekti.

#1
Foto - BİM indirime doymuyor! 7 Temmuz Cuma günü herkes BİM’e koşacak

BİM'in 7 Temmuz Cuma aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler şunlar: RKS Kickscooter T8 16.499 TL RKS Elektrikli Bisiklet BN5 Pro 11.499 TL LG 55UQ75006LF 55" UHD Smart Tv 14.799 TL Dijitsu 43" Android Tv 4.399 TL Dijitsu 32" Android Tv 2.799 TL Casper Via F30 4 GB/128 GB Cep Telefonu 3.999 TL Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1.299 TL Kumtel Tekli Ocak 329 TL Hp Bluetooth Wireless Klavye 429 TL Sunny Çelik Kettle 219 TL Ahşap Kollu Kamp Sandalyesi 167 TL Polosmart Akıllı Saat 179 TL Polosmart Powerbank 10.000 Mah 199 TL Polosmart Nostalji Radyo 289 TL Ruta Gölgelikli Salıncak 3.950 TL Tavus Katlanabilir Salıncak 2.999 TL

#2
Foto - BİM indirime doymuyor! 7 Temmuz Cuma günü herkes BİM’e koşacak

Mounty 26 Jant Ön Amortisörlü Dağ Bisikleti 2.099 TL Katlanır Tekstil Şezlong 149 TL Q Deco Ahşap 2 Bölmeli Dekoratif Kutu 99 TL Q Deco Ahşap Organizer 59 TL Q Deco Ahşap Bardak Altlığı 6'lı 29 TL Q Deco Duvar Saati 89 TL Q Deco Fotoğraf Çerçevesi 49 TL Q Deco Ahşap Peçetelik 49 TL Molinella Erkek-Kız Çocuk Tek Kişilik Nevresim Seti 235 TL Katlanır Plastik Tabure 79 TL Katlanır Plastik Masa 179 TL Katlanır Plastik Sandalye 199 TL Nerf Elite 2.0 Tetrad Qs4 219 TL Renk Değiştiren Deniz Kızı 299 TL

#3
Foto - BİM indirime doymuyor! 7 Temmuz Cuma günü herkes BİM’e koşacak

MGS Oyuncak 2 Katlı Ev 169 TL MGS Luna'nın Arabası 85 TL Su Balonu 30'lu 9,50 TL Köpük Çıkarıcı Asa 14,50 TL Lisanslı Top 49 TL YKY Yayınları Garfield Hikaye Kitapları 17,50 TL Kopernik Boyama Kitapları 17,50 TL MGS Oyuncak Yüzen Hava Araçları 59 TL Hamur Kovası 19,75 TL MGS Sök Tak Dinozorlar 65 TL MGS Oyuncak İnşaat Araçları 49 TL Paşabahçe Maxi Pattisserie Ayaklı Servis Tabağı 37 cm 149 TL Paşabahçe Kapaklı Yuvarlak Tencere 2100 cc 89 TL Paşabahçe Baton Kek Kalıbı 1630 cc 59 TL Paşabahçe Villa Patisserie Saklama Kabı 3x505 cc 99 TL Paşabahçe Breakfast Club Kavanoz 730 cc 69 TL Paşabahçe Frigo Bölmeli Terayağlık 480 cc 39,50 TL

#4
Foto - BİM indirime doymuyor! 7 Temmuz Cuma günü herkes BİM’e koşacak

Paşabahçe İconic Kase 930 cc 19,50 TL Paşabahçe Colombian Kupa 2'li 55 TL Paşabahçe Kahve Yanı Bardak 4'lü 79 TL Paşabahçe Kare Tepsi 4100 cc 109 TL Paşabahçe Madlen Tatlı Tabağı 15 cm 89 TL Paşabahçe Tuzluk/Biberlik 2'li 24,50 TL Paşabahçe Diamond Su Bardağı 6'lı 89 TL Paşabahçe Diamond Meşrubat Bardağı 4'lü 69 TL Paşabahçe Bölmeli Servis Tabağı 25 cm 32,50 TL Paşabahçe Heybeli Çay Seti 75 TL Paşabahçe Stella Şekerlik 75 TL Paşabahçe Hasır Oval Tabak 29,50 TL Paşabahçe Bouquet Kase 59 TL Paşabahçe Tokio Kase 2'li 29,50 TL Paşabahçe Ramekin Kase 6'lı 59 TL Akınalbella Kadın-Erkek Eva Sandalet 129 TL Okyanus Home Çizgili Banyo Seti 259 TL Okyanus Home Siyah Metal Banyo Rafı 119 TL Mr. Green Deterjan Hazneli Mop 259 TL

#5
Foto - BİM indirime doymuyor! 7 Temmuz Cuma günü herkes BİM’e koşacak

Colorina Sıvı Sabunluk 27,50 TL Deterjanlık 22,50 TL Mob Yedek Paspas Ucu 18,50 TL Maisonette Yüz Havlusu 39,50 TL Maisonette El Havlusu 16,50 TL Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspası 55 TL Hobby Life Çamaşır Selesi 59 TL Hobby Life Kirli Çamaşır Sepeti 129 TL Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 47,50 TL Kalorifer Peteği Fırçası 21,50 TL Yuvarlak Banyo Taburesi 37,50 TL Sakal Kesme Örtüsü 29,50 TL Havlu Saç Bonesi 29,50 TL Tuvalet Fırçası Çeşitleri 17,50 TL Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 39,50 TL Sarı Dekoratif Çiçek 129 TL

#6
Foto - BİM indirime doymuyor! 7 Temmuz Cuma günü herkes BİM’e koşacak

Saban Kilitli Saklama Kabı 24,50 TL Cook Love Poşet Yapıştırıcı 32,50 TL Hobby Life Tek Fiyat Ürünler 9,75 TL Servis Ürünleri 9,75 TL Colorina Cam Lokumluk 59 TL Colorina Cam Çerezlik/Kase 14,50 TL Rakle Renkli Gravürlü Meşrubat Bardağı 17,50 TL Chef's Pro Krep Tavası 32 cm 109 TL Esem Comfort Kadın / Erkek Tokalı Çapraz Terlik 149 TL Casilda Home Kapitoneli Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 199 TL Casilda Home Kapitoneli Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 169 TL Kadın Viskon Elbise 89 TL Erkek Pötikare Kısa Kollu Gömlek 99 TL

#7
Foto - BİM indirime doymuyor! 7 Temmuz Cuma günü herkes BİM’e koşacak

Kadın Taşlı Bez Ayakkabı 89 TL Kadın Kırinkıl Kolsuz Bluz 59 TL Kadın Kırinkıl Şort 59 TL Kadın Hambez Pantolon 119 TL Kadın M. Botti Studio'sBaskılı Tişört 65 TL Kız Çocuk M. Botti Studio'sBaskılı Tişört 55 TL Kadın-Erkek Şapka 39,50 TL Şal 39,50 TL Eşarp 34,50 TL Çok Amaçlı File Çanta 34,50 TL

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