BİM aktüel ürünler kataloğu 29 Ağustos kataloğu yayımlandı! İndirim furyası başladı

BİM aktüel ürünler kataloğu 25 Ağustos 2023 alışveriş severler tarafından merakla bekleniyor. Her hafta salı ve cuma günleri yenilenen BİM katalog ürünleri BİM online alışveriş sitesinde yayınlanıyor. BİM kataloğu bu cuma yer almaması nedeniyle merak konusu oldu. Onun yerine BİM aktüel 29 Ağustos Salı kataloğu alışveriş severlerin beğenisine sunuldu. 29 Ağustos'ta BİM market indirimli ürünler raflardaki yerlerini alacak. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğu 25 Ağustos 2023 neden yok, bu cuma olmayacak mı? BİM aktüel 29 Ağustos Salı kataloğu ve fiyat listesi...