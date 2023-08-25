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Ekonomi
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BİM aktüel ürünler kataloğu 29 Ağustos kataloğu yayımlandı! İndirim furyası başladı

2023-08-25 07:10:06
BİM aktüel ürünler kataloğu 29 Ağustos kataloğu yayımlandı! İndirim furyası başladı

BİM aktüel ürünler kataloğu 25 Ağustos 2023 alışveriş severler tarafından merakla bekleniyor. Her hafta salı ve cuma günleri yenilenen BİM katalog ürünleri BİM online alışveriş sitesinde yayınlanıyor. BİM kataloğu bu cuma yer almaması nedeniyle merak konusu oldu. Onun yerine BİM aktüel 29 Ağustos Salı kataloğu alışveriş severlerin beğenisine sunuldu. 29 Ağustos'ta BİM market indirimli ürünler raflardaki yerlerini alacak. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğu 25 Ağustos 2023 neden yok, bu cuma olmayacak mı? BİM aktüel 29 Ağustos Salı kataloğu ve fiyat listesi...

#1
Foto - BİM aktüel ürünler kataloğu 29 Ağustos kataloğu yayımlandı! İndirim furyası başladı

BİM 25 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU NEDEN YOK? BİM aktüel ürünler kataloğu 25 Ağustos Cuma resmi internet sayfasından paylaşılmadı. Onun yerine BİM 29 Ağustos Salı aktüel ürünler sayfası yayımlandı. Henüz BİM'den gelen resmi bir açıklama yok. Ancak önümüzdeki hafta BİM kırtasiye malzemeleri kataloğunun alışveriş severlerin beğenisine sunulması bekleniyor.

#2
Foto - BİM aktüel ürünler kataloğu 29 Ağustos kataloğu yayımlandı! İndirim furyası başladı

BİM 29 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU Teksüt tereyağı 179,00 TL Yarım yağlı İçim yoğurt - 109,00 TL Yarım yağlı tost peyniri- 159,00 TL Danona 12'li çilekli süt 62,50 TL Siyah zeytin 69,50 TL Beyaz çikolata ve kakaolu tahıl gevreği- 57,50 TL Dana kebap Namet- 29,75 TL Domates salçası Tamek- 34,50 TL İyotlu Sofra tuzu- 8,50 TL

#3
Foto - BİM aktüel ürünler kataloğu 29 Ağustos kataloğu yayımlandı! İndirim furyası başladı

23-29 AĞUSTOS BİM KATALOĞU Burger piliç- 19,50 TL Sosis piliç- 29,75 TL Sandviç ekmek- 20,00 TL Parfümlü tuvalet kağıdı- 79,50 TL Günlük hijyenik ped 9,50 TL Konsantre yumuşatıcı 42,50 TL Alkalinli ince pil- 13,50 TL

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