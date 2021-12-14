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Dünya
12
Bill Gates'ten gündeme oturacak 2022 tahmini

2021-12-14 13:59:30
Bill Gates'ten gündeme oturacak 2022 tahmini

Koronavirüs pandemisine ilişkin geçmişteki tahminleri tutan Microsoft kurucusu Bill Gates, 2022 yılı ile ilgili çarpıcı öngörülerde bulundu.

#1
Foto - Dünya tabiri caizse iki yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde... 5 milyondan fazla cana mal olan virüs eski normallerimizi geride bırakmamıza neden oldu.

Dünya tabiri caizse iki yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde... 5 milyondan fazla cana mal olan virüs eski normallerimizi geride bırakmamıza neden oldu.

#2
Foto - Pandemi ile birlikte adından en çok söz ettiren isimlerden birisi de kuşkusuz adı inatla komplo teorileri ile anılan Bill Gates. Tarih, 2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates'i haklı çıkarmıştı.

Pandemi ile birlikte adından en çok söz ettiren isimlerden birisi de kuşkusuz adı inatla komplo teorileri ile anılan Bill Gates. Tarih, 2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates'i haklı çıkarmıştı.

#3
Foto - Bu açıklamaları nedeniyle pek çok iddianın baş aktörü konumunda olan Gates'ten flaş açıklamalar geldi. İşte Gates'in geleceği yönelik 5 öngörüsü...

Bu açıklamaları nedeniyle pek çok iddianın baş aktörü konumunda olan Gates'ten flaş açıklamalar geldi. İşte Gates'in geleceği yönelik 5 öngörüsü...

#4
Foto - İlk olarak, iyi haberden bahsedelim. Gates, pandeminin en kötüsünün 2022’de atlatılacağına inanıyor. Bu, her şeyin 2019’da sahip olduğumuz normale döneceği anlamına gelmiyor, ancak Gates’ her şeyin çok daha iyi olacağını düşünüyor.

İlk olarak, iyi haberden bahsedelim. Gates, pandeminin en kötüsünün 2022’de atlatılacağına inanıyor. Bu, her şeyin 2019’da sahip olduğumuz normale döneceği anlamına gelmiyor, ancak Gates’ her şeyin çok daha iyi olacağını düşünüyor.

#5
Foto - Kendi blogunda yazdığı bir yazıda Gates şu yorumlarda bulundu: 'Delta varyantı ve aşı edinmelerle ilgili zorluklar nedeniyle, şu ana kadar pandeminin sonuna umduğum kadar yakın değiliz. Bu kadar bulaşıcı bir varyantın ortaya çıkacağını tahmin etmemiş, insanları aşı yaptırmaya ve maske kullanmaya devam etmeye ikna etmenin ne kadar zor olacağını hafife almışım. Yine de sonun göründüğünden umutluyum. Başka bir tahminde bulunmak aptalca olabilir, ancak pandeminin akut aşamasının 2022'de bir süre sonra sona ereceğini düşünüyorum.'

Kendi blogunda yazdığı bir yazıda Gates şu yorumlarda bulundu: 'Delta varyantı ve aşı edinmelerle ilgili zorluklar nedeniyle, şu ana kadar pandeminin sonuna umduğum kadar yakın değiliz. Bu kadar bulaşıcı bir varyantın ortaya çıkacağını tahmin etmemiş, insanları aşı yaptırmaya ve maske kullanmaya devam etmeye ikna etmenin ne kadar zor olacağını hafife almışım. Yine de sonun göründüğünden umutluyum. Başka bir tahminde bulunmak aptalca olabilir, ancak pandeminin akut aşamasının 2022'de bir süre sonra sona ereceğini düşünüyorum.'

#6
Foto - Bill Gates de Facebook ve Mark Zuckerberg kadar Metaverse’ün ufukta görünen bir teknoloji olduğu fikrini destekliyor. Metaverse’ün toplantı yapma şeklimizi dönüştüreceğine inandığının altını çizen Gates şu ifadeleri kullandı: 'Önümüzdeki iki veya üç yıl içinde, çoğu sanal toplantının, ızgara şeklinde dizilmiş 2 boyutlu kamera görüntülerinden, 3 boyutlu dijital avatarları içeren Metaverse’e geçeceğini tahmin ediyorum. Hem Facebook hem de Microsoft kısa süre önce bunun için vizyonlarını açıkladılar ve bu da çoğu kişiye nasıl görüneceğine dair ilk görüşlerini verdi.'

Bill Gates de Facebook ve Mark Zuckerberg kadar Metaverse’ün ufukta görünen bir teknoloji olduğu fikrini destekliyor. Metaverse’ün toplantı yapma şeklimizi dönüştüreceğine inandığının altını çizen Gates şu ifadeleri kullandı: 'Önümüzdeki iki veya üç yıl içinde, çoğu sanal toplantının, ızgara şeklinde dizilmiş 2 boyutlu kamera görüntülerinden, 3 boyutlu dijital avatarları içeren Metaverse’e geçeceğini tahmin ediyorum. Hem Facebook hem de Microsoft kısa süre önce bunun için vizyonlarını açıkladılar ve bu da çoğu kişiye nasıl görüneceğine dair ilk görüşlerini verdi.'

#7
Foto - 'Buradaki fikir, avatarınızı kullanarak yapacağınız sanal toplantıların insanlarla gerçek bir odada olma hissini vermesidir' diyen Gates, 'Bunu yapmak için ifadelerinizi, beden dilinizi ve sesinizin kalitesini doğru bir şekilde yakalayacak VR gözlüklerine ve hareket yakalama eldivenleri gibi bir şeye ihtiyacınız olacak. Çoğu insan henüz bu araçlara sahip değil, bu da benimsemeyi biraz yavaşlatacak. (Görüntülü toplantılara hızlı geçişi mümkün kılan şeylerden biri, birçok kişinin zaten kameralı bilgisayarları veya telefonları olduğu gerçeğiydi.) Microsoft gelecek yıl, mevcut sistemle 2 boyutlu bir avatarı canlandırmak için web kameranızı kullanan bir geçici sürümü piyasaya sürmeyi planlıyor' ifadelerini kullandı.

'Buradaki fikir, avatarınızı kullanarak yapacağınız sanal toplantıların insanlarla gerçek bir odada olma hissini vermesidir' diyen Gates, 'Bunu yapmak için ifadelerinizi, beden dilinizi ve sesinizin kalitesini doğru bir şekilde yakalayacak VR gözlüklerine ve hareket yakalama eldivenleri gibi bir şeye ihtiyacınız olacak. Çoğu insan henüz bu araçlara sahip değil, bu da benimsemeyi biraz yavaşlatacak. (Görüntülü toplantılara hızlı geçişi mümkün kılan şeylerden biri, birçok kişinin zaten kameralı bilgisayarları veya telefonları olduğu gerçeğiydi.) Microsoft gelecek yıl, mevcut sistemle 2 boyutlu bir avatarı canlandırmak için web kameranızı kullanan bir geçici sürümü piyasaya sürmeyi planlıyor' ifadelerini kullandı.

#8
Foto - 1960’larda geleceği öngören insanlar zamanla herkesin evinde tıbbi teşhis yapabilen bir bilgisayara sahip olacağını tahmin ediyorlardı. Anlaşılan Gates bu hayalden vazgeçmemiş. 'Şu anda, yıllık fizik muayenenizin zamanı geldiğinde, muhtemelen hayati ölçümleriniz ve kanınızı aldırmak için doktorunuzun muayenehanesine gitmeniz gerekiyor' diyen Gates sözlerine şöyle devam etti;

1960’larda geleceği öngören insanlar zamanla herkesin evinde tıbbi teşhis yapabilen bir bilgisayara sahip olacağını tahmin ediyorlardı. Anlaşılan Gates bu hayalden vazgeçmemiş. 'Şu anda, yıllık fizik muayenenizin zamanı geldiğinde, muhtemelen hayati ölçümleriniz ve kanınızı aldırmak için doktorunuzun muayenehanesine gitmeniz gerekiyor' diyen Gates sözlerine şöyle devam etti;

#9
Foto - 'Peki ya evinizde doktorunuzun kan basıncınızı ölçmek için uzaktan kontrol edebileceği bir cihazınız olsaydı? Ya nasıl uyuduğunuzu ve aktif kalp atış hızınızın ne olduğunu görmek için akıllı saatinizden toplanan verilere bakabilseydi? Yakınınızdaki uygun bir yerde, belki yerel eczanenizde sonuçları doğrudan doktorunuza gönderen kanınızı test ettirebilseydiniz ne olurdu? Ya başka bir şehre taşınmış olsanız bile sevdiğiniz hekimini görmeye devam edebilseydiniz?' 'Bunların hepsi gelecekte gerçek olasılıklar. Sağlık hizmetlerini nasıl dönüştüreceklerini merakla bekliyorum' diyen Gates, 'Teknoloji ve gizlilik sınırlarının ötesinde, dijital sağlık hizmetleri gerçekten ana akım haline gelmeden önce çözmemiz gereken bazı regülasyon engelleri de var. Bazı yerlerin kanunları, lisanslamanın şu anki işleyişinden dolayı uzaktan hastaları görmeyi zor kılıyor' dedi.

'Peki ya evinizde doktorunuzun kan basıncınızı ölçmek için uzaktan kontrol edebileceği bir cihazınız olsaydı? Ya nasıl uyuduğunuzu ve aktif kalp atış hızınızın ne olduğunu görmek için akıllı saatinizden toplanan verilere bakabilseydi? Yakınınızdaki uygun bir yerde, belki yerel eczanenizde sonuçları doğrudan doktorunuza gönderen kanınızı test ettirebilseydiniz ne olurdu? Ya başka bir şehre taşınmış olsanız bile sevdiğiniz hekimini görmeye devam edebilseydiniz?' 'Bunların hepsi gelecekte gerçek olasılıklar. Sağlık hizmetlerini nasıl dönüştüreceklerini merakla bekliyorum' diyen Gates, 'Teknoloji ve gizlilik sınırlarının ötesinde, dijital sağlık hizmetleri gerçekten ana akım haline gelmeden önce çözmemiz gereken bazı regülasyon engelleri de var. Bazı yerlerin kanunları, lisanslamanın şu anki işleyişinden dolayı uzaktan hastaları görmeyi zor kılıyor' dedi.

#10
Foto - Gates, Alzheimer hastalığı için bir kan testi de dahil olmak üzere, çok yakın olduğuna inandığı birçok tıbbi ilerleme konusunda son derece iyimser. Gates'e göre, 2022’de izlenmesi gereken bir diğer alan da Alzheimer teşhisi. Son zamanlarda bu cephede büyük ilerleme kaydedildiğinin altını çizen Gates şu ifadeleri kullandı; 'Alzheimer için ilk uygun fiyatlı, erişilebilir kan testinin gelecek yıl onaylanması ihtimali iyi görünüyor. Bu gelişme, şu anda tedavisi veya yavaşlatmanın bir yolu olmayan hastalığı olan insanlar için ezber bozucu olmayacak olsa da, bu test, bir tedavi buluşu arayışındaki ilerlemeyi hızlandıracaktır'

Gates, Alzheimer hastalığı için bir kan testi de dahil olmak üzere, çok yakın olduğuna inandığı birçok tıbbi ilerleme konusunda son derece iyimser. Gates'e göre, 2022’de izlenmesi gereken bir diğer alan da Alzheimer teşhisi. Son zamanlarda bu cephede büyük ilerleme kaydedildiğinin altını çizen Gates şu ifadeleri kullandı; 'Alzheimer için ilk uygun fiyatlı, erişilebilir kan testinin gelecek yıl onaylanması ihtimali iyi görünüyor. Bu gelişme, şu anda tedavisi veya yavaşlatmanın bir yolu olmayan hastalığı olan insanlar için ezber bozucu olmayacak olsa da, bu test, bir tedavi buluşu arayışındaki ilerlemeyi hızlandıracaktır'

#11
Foto - Gates, pandeminin en kötüsünün 2022’de sona ereceğine inandığını söylerken, Covid-19 sağlık krizinin birçok kalıntısı devam etse bile, normalin yeni bir versiyonuna yerleşeceğimizi belirtiyor. '2022’nin çoğumuzun pandemi sonrası yeni normale nihayet yerleştiği bir yıl olacağını düşünüyorum' diyen Gates sözlerine şöyle devam ediyor: 'Benim için bu, Kovid vakaları umarım azalırken biraz daha ofise gitmek anlamına gelecek. Üç çocuğumun da evden ayrıldığı ve günüm onlarla geçirecek zaman bulmak üzerine yapılandırılmadığı için evde yeni bir ritim bulmak istiyorum. Blogum ve diğer kanallar aracılığıyla insanlarla etkileşim kurmak için daha fazla zaman harcamayı dört gözle bekliyorum. YouTube’da ve Wondrium gibi abonelik hizmetlerinde çok sayıda eğitici video izleme gibi COVID döneminden kalma alışkanlığımı sürdürmek istiyorum çünkü bunlar belirsiz konular hakkında bilgi edinmenin gerçekten harika bir yolu. (Artık cam yapımı, kuş gözlemciliği ve Amerikan Samoası tarihi hakkında beklediğimden daha çok şey biliyorum.)'

Gates, pandeminin en kötüsünün 2022’de sona ereceğine inandığını söylerken, Covid-19 sağlık krizinin birçok kalıntısı devam etse bile, normalin yeni bir versiyonuna yerleşeceğimizi belirtiyor. '2022’nin çoğumuzun pandemi sonrası yeni normale nihayet yerleştiği bir yıl olacağını düşünüyorum' diyen Gates sözlerine şöyle devam ediyor: 'Benim için bu, Kovid vakaları umarım azalırken biraz daha ofise gitmek anlamına gelecek. Üç çocuğumun da evden ayrıldığı ve günüm onlarla geçirecek zaman bulmak üzerine yapılandırılmadığı için evde yeni bir ritim bulmak istiyorum. Blogum ve diğer kanallar aracılığıyla insanlarla etkileşim kurmak için daha fazla zaman harcamayı dört gözle bekliyorum. YouTube’da ve Wondrium gibi abonelik hizmetlerinde çok sayıda eğitici video izleme gibi COVID döneminden kalma alışkanlığımı sürdürmek istiyorum çünkü bunlar belirsiz konular hakkında bilgi edinmenin gerçekten harika bir yolu. (Artık cam yapımı, kuş gözlemciliği ve Amerikan Samoası tarihi hakkında beklediğimden daha çok şey biliyorum.)'

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