Bill Gates'ten gündeme oturacak 2022 tahmini

Gates, Alzheimer hastalığı için bir kan testi de dahil olmak üzere, çok yakın olduğuna inandığı birçok tıbbi ilerleme konusunda son derece iyimser. Gates'e göre, 2022’de izlenmesi gereken bir diğer alan da Alzheimer teşhisi. Son zamanlarda bu cephede büyük ilerleme kaydedildiğinin altını çizen Gates şu ifadeleri kullandı; 'Alzheimer için ilk uygun fiyatlı, erişilebilir kan testinin gelecek yıl onaylanması ihtimali iyi görünüyor. Bu gelişme, şu anda tedavisi veya yavaşlatmanın bir yolu olmayan hastalığı olan insanlar için ezber bozucu olmayacak olsa da, bu test, bir tedavi buluşu arayışındaki ilerlemeyi hızlandıracaktır'