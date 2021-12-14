Bill Gates'ten gündeme oturacak 2022 tahmini

Gates, pandeminin en kötüsünün 2022’de sona ereceğine inandığını söylerken, Covid-19 sağlık krizinin birçok kalıntısı devam etse bile, normalin yeni bir versiyonuna yerleşeceğimizi belirtiyor. '2022’nin çoğumuzun pandemi sonrası yeni normale nihayet yerleştiği bir yıl olacağını düşünüyorum' diyen Gates sözlerine şöyle devam ediyor: 'Benim için bu, Kovid vakaları umarım azalırken biraz daha ofise gitmek anlamına gelecek. Üç çocuğumun da evden ayrıldığı ve günüm onlarla geçirecek zaman bulmak üzerine yapılandırılmadığı için evde yeni bir ritim bulmak istiyorum. Blogum ve diğer kanallar aracılığıyla insanlarla etkileşim kurmak için daha fazla zaman harcamayı dört gözle bekliyorum. YouTube’da ve Wondrium gibi abonelik hizmetlerinde çok sayıda eğitici video izleme gibi COVID döneminden kalma alışkanlığımı sürdürmek istiyorum çünkü bunlar belirsiz konular hakkında bilgi edinmenin gerçekten harika bir yolu. (Artık cam yapımı, kuş gözlemciliği ve Amerikan Samoası tarihi hakkında beklediğimden daha çok şey biliyorum.)'