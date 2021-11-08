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Ekonomi
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Bill Gates, şansını kaybetti!

2021-11-08 23:52:44
Bill Gates, şansını kaybetti!

Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan, teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, büyük bir şansı kaybettiği ortaya çıktı.

#1
Foto - Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 1998 yılında 2,06 milyar Microsoft hissesine sahipti.

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 1998 yılında 2,06 milyar Microsoft hissesine sahipti.

#2
Foto - Bloomberg'in haberine göre, Gates'in 1998'de sahip olduğu 2,06 milyar adet hissenin cuma günkü kapanış fiyatlarına göre değeri 693 milyar dolar ediyor.

Bloomberg'in haberine göre, Gates'in 1998'de sahip olduğu 2,06 milyar adet hissenin cuma günkü kapanış fiyatlarına göre değeri 693 milyar dolar ediyor.

#3
Foto - Elon Musk'ın net varlığı şu an 340,4 milyar dolar seviyesinde bulunurken Bezos’un varlığı 200,3 milyar dolar civarında bulunuyor.

Elon Musk'ın net varlığı şu an 340,4 milyar dolar seviyesinde bulunurken Bezos’un varlığı 200,3 milyar dolar civarında bulunuyor.

#4
Foto - Bill Gates’in şu an bulundurduğu hisse adedine göre net varlığı ise 137,7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Bill Gates’in şu an bulundurduğu hisse adedine göre net varlığı ise 137,7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

#5
Foto - Bill Gates, eğer elindeki Microsoft hisselerini satmasaydı şu an Elon Musk ve Jeff Bezos'un toplamından daha varlıklı olabilirdi.

Bill Gates, eğer elindeki Microsoft hisselerini satmasaydı şu an Elon Musk ve Jeff Bezos'un toplamından daha varlıklı olabilirdi.

#6
Foto - Bill Gates Microsoft hisselerinin büyük bir çoğunluğunu 2020'de yönetim kurulundan ayrılmadan önce elden çıkarmıştı.

Bill Gates Microsoft hisselerinin büyük bir çoğunluğunu 2020'de yönetim kurulundan ayrılmadan önce elden çıkarmıştı.

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