Bilimsel oyuncaklarla geleceğe hazırlanıyorlar!

Kartal'ın ahşaptan hazırladığı oyuncaklar, çocuklara matematik, fizik gibi derslerin daha pratik ve eğlenceli bir yolla öğretilmesini sağlıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Kartal, projeye yaklaşık 6,5 yıl önce başladıklarını aktardı. Çocukların matematik ve fen alanlarında eksikleri olduğunu tespit ederek projeyi geliştirdiklerini belirten Kartal, şunları kaydetti: "Çocuklara matematiği ve feni sevdiremiyoruz, öğretemiyoruz' şeklinde bir problemle karşılaştık. Bu sorun ulusal ve uluslararası sınavlarda da karşımıza çıktı. Liselere Geçiş Sınavı ve üniversite sınavında gördük ki çocukların fen, fizik, kimya, matematik ortalamaları düşük. Biz bu ortalamaları nasıl yükseltebiliriz sorusuyla başladık işe ve Teknokent’e bir proje sunduk. Bu sorunu ortadan kaldırmak için eğitim materyalleri tasarlayacağız dedik ve projemiz kabul edildi.” Kartal, projeye eğitim ve deney materyalleri tasarlayarak başladıklarını, projenin ilerleyen zamanlarında okul öncesine inmeleri gerektiğini fark ettiklerini aktardı. Yurt dışında okul öncesine ciddi yatırımlar yapıldığına işaret eden Kartal, "Bilimsel düşünebilmek, matematiksel okur-yazarlıklarını arttırmak, çocukları okula hazırlayabilmek için okul öncesine ağırlık vermek gerekiyor. Öğrenmenin yolu okul öncesinden geçiyor." ifadelerini kullandı.