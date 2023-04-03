Bilimsel çalışmalar ortaya koydu! Bu besinler adeta kansere kalkan oluyor

Kanserden korunmak için normal vücut ağırlığında olmanın önemli bir etken olduğuna dikkat çeken Özbay," Mercimek, barbunya, kuru fasulye, nohut gibi kurubaklagiller posaları sayesinde kan şekerini dengelemede önemli bir yere sahip olduklarından tokluk süresini uzatarak kilo kontrolüne yardımcı oluyorlar. Omega-3'de koruyor. Sardalya, somon, uskumru, palamut, lüfer gibi balıklar sahip oldukları yüksek orandaki yağ asitleri (Omega-3) sayesinde kansere karşı koruyucu etkiye sahip besinler arasında önde geliyor. Bu nedenle balığa, ızgara ve buğulama gibi pişirme yöntemlerini kullanarak haftada 2-3 kez yer sofralarda vermek gerekiyor" ifadelerini kullandı.