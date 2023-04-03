Bilimsel çalışmalar ortaya koydu! Bu besinler adeta kansere kalkan oluyor

Bilgi vermeyi sürdüren Özbay," Yapılan araştırmalar bize sarımsağın bağışıklığı güçlendirici ve kanserden koruyucu etkisinin yüksek olduğunu gösteriyor. Bu olumlu etki ise sarımsakta bulunan “allisin” isimli bileşende saklı. Sarımsağın bu özelliğinden yüksek oranda faydalanmanın sırrı ise pişirilmeden ezilip, çiğ olarak yenilmesinden geçiyor. Zeytinyağı da bağışıklık sisteminin dostu. Zeytinyağı bol miktarda E vitamini içeriyor. Bu sayede hem kanser oluşumunu engelliyor hem de bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Bundan dolayı yemek hazırlarken yağ tercihinin kilo kontrolü açısından aşırıya kaçmamak koşulu ile zeytinyağı yönünden yapılması önem taşıyor"diye konuştu.