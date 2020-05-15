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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüste müjdeyi verdi

2020-05-15 13:44:05
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüste müjdeyi verdi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, hafta sonu tüm yurtta etkili olması beklenen sıcak havanın virüsün bulaşma hızını düşüreceği müjdesini verdi.

#1
Foto - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Afrika’dan gelen sıcak havanın tüm yurtta etkili olacağını duyurmuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Afrika’dan gelen sıcak havanın tüm yurtta etkili olacağını duyurmuştu.

#2
Foto - Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgın konusunda yaptığı açıklamada hafta sonu artacağı düşünülen hava sıcaklıklarının virüsü bulaştırma olasılığını zayıflatacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgın konusunda yaptığı açıklamada hafta sonu artacağı düşünülen hava sıcaklıklarının virüsü bulaştırma olasılığını zayıflatacağını söyledi.

#3
Foto - “D VİTAMİNİ BAĞIŞIKLI SİSTEMİMİZİ GÜÇLÜ KILACAK” Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Tevfik Özlü, şunları kaydetti:

“D VİTAMİNİ BAĞIŞIKLI SİSTEMİMİZİ GÜÇLÜ KILACAK” Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Tevfik Özlü, şunları kaydetti:

#4
Foto - * Hafta sonu çöl sıcakları geliyor. Sıcaklığın artması, nemin azalması ve güneş ışığındaki ultraviyole virüsün bulaşmasını zorlaştıracaktır. * Yine D vitamini sentezimiz artacak, bu da bağışıklık sistemimizi daha da güçlü kılacaktır. Ancak sıcak hava da sağlığımız için bazı riskler taşımakta. * Özellikle bebekler, yaşlılar, kronik böbrek, kalp ve akciğer hastalığı ya da yüksek tansiyonu olanlar, sıcak havalardan çok daha fazla etkilenebilmekte. Sıcak ve güneş çarpmaları yaşanabilir

* Hafta sonu çöl sıcakları geliyor. Sıcaklığın artması, nemin azalması ve güneş ışığındaki ultraviyole virüsün bulaşmasını zorlaştıracaktır. * Yine D vitamini sentezimiz artacak, bu da bağışıklık sistemimizi daha da güçlü kılacaktır. Ancak sıcak hava da sağlığımız için bazı riskler taşımakta. * Özellikle bebekler, yaşlılar, kronik böbrek, kalp ve akciğer hastalığı ya da yüksek tansiyonu olanlar, sıcak havalardan çok daha fazla etkilenebilmekte. Sıcak ve güneş çarpmaları yaşanabilir

#5
Foto - 11:00-16:00 SAATLERİ ARASINA DİKKAT Vatandaşlara sıcak havadan etkilenmemeleri konusunda uyarılarda da bulunan Özlü, şu ifadeleri kullandı:

11:00-16:00 SAATLERİ ARASINA DİKKAT Vatandaşlara sıcak havadan etkilenmemeleri konusunda uyarılarda da bulunan Özlü, şu ifadeleri kullandı:

#6
Foto - * Özellikle, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında, güneş altında ve yeterli hava akımı olmayan kapalı alanlarda kalınmamalı; ev ve iş yeri gibi kapalı alanlar havalandırılmalı; aşırı efor gerektiren işlerden uzak kalınmalı. * Bol su, tuzlu ayran, maden sodası tüketilmeli; alkol ve sigaradan uzak durulmalı; ağır, yağlı yemeklerden ve tıka basa yemekten kaçınılmalı. Oruç tutanlar terlememek ve sıvı kaybetmemek için çok dikkat etmeli; iftarla sahur arasında bol sıvı almalı. * Sentetik ve dar giyecekler yerine; pamuklu, ipek veya ketenden bol ve rahat kıyafetler tercih edilmeli; şapka ve güneş gözlüğü takılmalı. * Sıcak çarpmasında halsizlik, bitkinlik, baygınlık, aşırı terleme, bulantı ve baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, ateş gibi belirtiler ortaya çıkar.

* Özellikle, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında, güneş altında ve yeterli hava akımı olmayan kapalı alanlarda kalınmamalı; ev ve iş yeri gibi kapalı alanlar havalandırılmalı; aşırı efor gerektiren işlerden uzak kalınmalı. * Bol su, tuzlu ayran, maden sodası tüketilmeli; alkol ve sigaradan uzak durulmalı; ağır, yağlı yemeklerden ve tıka basa yemekten kaçınılmalı. Oruç tutanlar terlememek ve sıvı kaybetmemek için çok dikkat etmeli; iftarla sahur arasında bol sıvı almalı. * Sentetik ve dar giyecekler yerine; pamuklu, ipek veya ketenden bol ve rahat kıyafetler tercih edilmeli; şapka ve güneş gözlüğü takılmalı. * Sıcak çarpmasında halsizlik, bitkinlik, baygınlık, aşırı terleme, bulantı ve baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, ateş gibi belirtiler ortaya çıkar.

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