Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sakız çiğnemek bakın neye yol açıyor!

Antik bir alışkanlık: 8.000 yıllık miras İnsanlar binlerce yıldır sakız çiğniyor. İskandinavya'da bulunan 8.000 yıllık huş ağacı reçinesinden yapılmış sakızlarda, 5 yaşındaki çocukların diş izlerine rastlanması, bu eylemin sadece bir araç gereç yapıştırıcısı hazırlamak için değil, keyif için de yapıldığını gösteriyor. Antik Yunanlılar, Yerli Amerikalılar ve Mayalar da ağaç reçinelerini benzer amaçlarla kullanmışlardı.