  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Göz altı morluklarına sır gibi saklanan mucizevi çözüm: Bebek gibi cildin sırrı! Kolejen etkisini birçok kişi bilmiyor

İkinci el oto alacaklara dikkat: Bakan fotoğraf paylaşarak uyardı!

Venezuela'ya çöken Trump 2,92 milyon dolarlık anlaşmadan caydı

Maduro'nun yakalanmasına dünyadan ilk tepkiler: Sadece o ABD'yi tebrik etti!

Beşiktaş'a kötü haberi verdiler: Galatasaray işi resmiyete döktü! Noa Lang hamlesi

Müge Anlı Rahmi Özkan'la ilgili kötü haberi verdi

İyi haberi verdiler... Fenerbahçe, Ademola Lookman ile anlaştı, sıra kulübünde!

Beklenmedik gelişme City'den duyuruldu: Bernardo Silva'yı isteyen Galatasaray'a haber var: Satıyorlar!

Venezeula’da neler oluyor? ABD’nin saldırısına dünyadan peş peşe tepkiler

Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sakız çiğnemek bakın neye yol açıyor!
Hayat-Aktüel
10
Yeniakit Publisher
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sakız çiğnemek bakın neye yol açıyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sakız çiğnemek bakın neye yol açıyor!

Sakız çiğnmemenin yıllardır beyine iyi geldiği mitleri sonunda doğrulandı.

#1
Foto - Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sakız çiğnemek bakın neye yol açıyor!

Büyük Buhran sırasında binlerce işletme iflas ederken, sakız üreticisi William Wrigley Jr. para kazanmaya devam ediyordu. "Sanırım insanlar üzgün olduklarında daha sert çiğniyorlar" diyen Wrigley'nin imparatorluğu, 1918'deki reklamlarında sakızın ‘sinirleri yatıştırdığını’ vaat ediyordu.

#2
Foto - Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sakız çiğnemek bakın neye yol açıyor!

Pandemi döneminde satışların düşmesiyle birlikte şirketler bu stratejiye geri döndü: Artık sakız sadece nefes tazelemek için değil, ‘sorunların içinden çiğneyerek geçmek’ veya takıntılı düşünceleri susturmak için pazarlanıyor.

#3
Foto - Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sakız çiğnemek bakın neye yol açıyor!

Antik bir alışkanlık: 8.000 yıllık miras İnsanlar binlerce yıldır sakız çiğniyor. İskandinavya'da bulunan 8.000 yıllık huş ağacı reçinesinden yapılmış sakızlarda, 5 yaşındaki çocukların diş izlerine rastlanması, bu eylemin sadece bir araç gereç yapıştırıcısı hazırlamak için değil, keyif için de yapıldığını gösteriyor. Antik Yunanlılar, Yerli Amerikalılar ve Mayalar da ağaç reçinelerini benzer amaçlarla kullanmışlardı.

#4
Foto - Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sakız çiğnemek bakın neye yol açıyor!

Modern bilim ne diyor? Bilim insanları yaklaşık 15 yıldır sakızın bilişsel etkilerini araştırıyor. Bulgular karışık olsa da bazı noktalar oldukça tutarlı: -- Sakız çiğnemek, özellikle uzun ve sıkıcı görevlerde uyanıklığı ve sürdürülebilir dikkati yaklaşık oranında artırıyor

#5
Foto - Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sakız çiğnemek bakın neye yol açıyor!

-- İlginç bir şekilde, sakızın hafıza üzerinde (kelime listelerini hatırlama gibi) güçlü bir pozitif etkisi saptanmadı.

#6
Foto - Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sakız çiğnemek bakın neye yol açıyor!

Laboratuvar ortamında yapılan deneylerde (topluluk önünde konuşma veya matematik testleri gibi), sakızın stres seviyelerini düşürdüğü görüldü. Hatta 2022'de yapılan bir çalışma, ameliyat öncesi sakız çiğneyen kadınlarda kaygının azaldığını ortaya koydu.

#7
Foto - Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sakız çiğnemek bakın neye yol açıyor!

Neden çiğnemeyi seviyoruz? Sakızın besin değeri olmamasına ve tadı geçmesine rağmen çiğnemeye devam etmemizin ardındaki gizem hala tam olarak çözülmüş değil. Ancak bazı teoriler öne çıkıyor: Kan Akışı: Çiğneme eylemi beyne giden kan akışını artırarak daha fazla besin ve oksijen taşınmasını sağlayabilir.

#8
Foto - Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sakız çiğnemek bakın neye yol açıyor!

Yüz Kasları: Yüz kaslarının aktivasyonu ile zihinsel uyanıklık arasında bir bağlantı olabilir. Kortizol Dengesi: Çiğnemek, vücudun stres tepki sistemi olan HPA eksenini etkileyerek kortizol seviyelerini dengeleyebilir.

#9
Foto - Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sakız çiğnemek bakın neye yol açıyor!

'Ağız Fidgeting'i' (Kıpırdanma): En modern teoriye göre sakız çiğnemek; ayak sallamak, kalem çıtlatmak veya stres çarkı çevirmek gibi tekrarlayıcı bir hareket (fidgeting) işlevi görüyor. Bu tür hareketler, beynin odaklanmasına veya sakinleşmesine yardımcı olan pasif bir süreçtir./ kaynak: Hürriyet

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!
Gündem

Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!" başlıklı yazısı...
BAE ile Suudi Arabistan karşı karşıya! Hava saldırısı başladı
Gündem

BAE ile Suudi Arabistan karşı karşıya! Hava saldırısı başladı

Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları, BAE destekli GGK güçlerini vurmaya başladı.
Trump'tan son dakika açıklaması: Maduro ve eşini yakaladık
Gündem

Trump'tan son dakika açıklaması: Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yaka..
Almanya'daki banka soygununda faşizm skandalı! Bankayı değil Türkleri soymuşlar
Gündem

Almanya'daki banka soygununda faşizm skandalı! Bankayı değil Türkleri soymuşlar

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Gelsenkirchen kentindeki Sparkasse bankasını Noel tatili sırasında soyan hırsızların açtığı 3 bin..
Taksideki gergin anlar izleyenleri de gerdi: Öğrencisin benden olsun! İstemiyorum! Çek, iki katı çek!
Gündem

Taksideki gergin anlar izleyenleri de gerdi: Öğrencisin benden olsun! İstemiyorum! Çek, iki katı çek!

İstanbul’da taksiye binen bir genç, öğrenci olduğunu fark edince kendisinden para istemeyen taksi şoförüyle tartışma yaşadı. Taksicinin sözü..
İstanbul’da sokak ortasında infaz! 2 ölü, 1 ağır yaralı
Gündem

İstanbul’da sokak ortasında infaz! 2 ölü, 1 ağır yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de sokakta motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan 3 kişiden 2’si kaldırıldıkları hastanede hayatını ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23