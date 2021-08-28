Bilim insanlarından kritik uyarı: Büyük bir yıkıma neden olacak

YÜZYILIN SONUNDA DAHA ÖNCE GÖRÜLMEYEN İKLİMLER ORTAYA ÇIKACAK Çalışmanın yazarları, “Geçen yüzyılda atmosferik karbondioksitteki değişim oranları, son 420 bin ile 300 milyon yılda görülen değişikliklerin çoğundan 2 üç kat daha yüksek ölçüde gerçekleşti Bu durum, birçok deniz canlısını hali hazırda neslinin tükenmesine yol açtı. 'Bu hızlı çevresel değişim oranı, 21. yüzyılın sonunda, Dünya okyanusunun büyük bölümlerinin şu anda bulunmayan iklimleri yaşayabileceği ve bazı 21. yüzyıl iklimlerinin ortadan kalkabileceği anlamına geliyor” açıklamasını yaptı.