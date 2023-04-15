Bilim insanları tek tek uyarı üstüne uyarı yaptı: Hayatta olmaz dediğiniz şeyler oluyor! Hızla eriyor, geri dönüşü yok

Karbon emisyonlarına dayanan yeni bir çalışma, Grönland Buz Levhası'nın en hangi koşullarda tamamen eriyebileceğini ortaya çıkardı. Atmosfere 1000 gigaton karbon salınması, buz tabakasının güney kısmının erimesine neden olurken, yaklaşık 2500 gigaton karbon ise neredeyse tüm buz tabakasının kalıcı erimesine sebep olacak. YAKLAŞIK 500 GİGATON KARBON SALDIK! Uzmanlar olmaz dediğimiz her şey oluyor diyor ve ekliyor: Şu ana kadar atmosfere yaklaşık 500 gigaton karbon saldığımızı açıkladı. Bir bu kadar daha salınım gerçekleştiğinde Grönland Buz Levhası'nın çoğu eriyebilir.