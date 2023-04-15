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Hayat-Aktüel
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Bilim insanları tek tek uyarı üstüne uyarı yaptı: Hayatta olmaz dediğiniz şeyler oluyor! Hızla eriyor, geri dönüşü yok

2023-04-15 19:24:44
Bilim insanları tek tek uyarı üstüne uyarı yaptı: Hayatta olmaz dediğiniz şeyler oluyor! Hızla eriyor, geri dönüşü yok

Jeobilim dergisi Geophysical Research Letters tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre, uzmanlar üstüne basa basa uyardı. Vatandaşların dikkatli olması yönünde çağrılar yapan uzmanlardan yeni bir açıklama geldi. Vatandaşların yaşantıları konusunda dikkatli olması gerektiğini ifade ederek korkutan uyarılar yaptılar. Eğer böyle devam ederse dünyada büyük buhran, en büyük krizini ve kaos olabilir. Güney Grönland Buz Levhası'nın büyük çoğunluğu yaklaşık 1000 gigaton karbon salınımından sonra erime tehlikesiyle karşı karşıya.

#1
Foto - Bilim insanları tek tek uyarı üstüne uyarı yaptı: Hayatta olmaz dediğiniz şeyler oluyor! Hızla eriyor, geri dönüşü yok

Uyarı üstüne uyarı: Hızla eriyor! Geri dönüşü yok! Jeobilim dergisi Geophysical Research Letters tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre, Güney Grönland Buz Levhası'nın büyük çoğunluğu yaklaşık 1000 gigaton karbon salınımından sonra erime tehlikesiyle karşı karşıya.

#2
Foto - Bilim insanları tek tek uyarı üstüne uyarı yaptı: Hayatta olmaz dediğiniz şeyler oluyor! Hızla eriyor, geri dönüşü yok

rönland Buz Levhası, Kuzey Kutbu'nda 1,7 milyon kilometrekarelik (660.200 mil kare) bir alanı kaplıyor. Tamamen erirse, küresel deniz seviyesi yaklaşık 7 metre yükselecek, ancak bilim insanları buz tabakasının ne kadar hızlı eriyebileceğinden emin değiller. Uzmanlar levhanın geçmişte geri dönüşü olmayacak şekilde eridiği kritik eşikleri inceleyerek, yeni erimenin ne zaman gerçekleşeceğini anlamaya çalışıyor.

#3
Foto - Bilim insanları tek tek uyarı üstüne uyarı yaptı: Hayatta olmaz dediğiniz şeyler oluyor! Hızla eriyor, geri dönüşü yok

Karbon emisyonlarına dayanan yeni bir çalışma, Grönland Buz Levhası'nın en hangi koşullarda tamamen eriyebileceğini ortaya çıkardı. Atmosfere 1000 gigaton karbon salınması, buz tabakasının güney kısmının erimesine neden olurken, yaklaşık 2500 gigaton karbon ise neredeyse tüm buz tabakasının kalıcı erimesine sebep olacak. YAKLAŞIK 500 GİGATON KARBON SALDIK! Uzmanlar olmaz dediğimiz her şey oluyor diyor ve ekliyor: Şu ana kadar atmosfere yaklaşık 500 gigaton karbon saldığımızı açıkladı. Bir bu kadar daha salınım gerçekleştiğinde Grönland Buz Levhası'nın çoğu eriyebilir.

#4
Foto - Bilim insanları tek tek uyarı üstüne uyarı yaptı: Hayatta olmaz dediğiniz şeyler oluyor! Hızla eriyor, geri dönüşü yok

"TEHLİKE KAPIDA" Çalışmayı yöneten Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü'nden iklim araştırmacısı Dennis Höning, "İlk kırılma noktası bugünün iklim koşullarına çok uzak değil, bu yüzden onu geçme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Uçurumdan düşmek üzereyiz ve tekrar tırmanma şansımız olmayacak." dedi. ERİMEYE DEVAM EDİYOR! Grönland Buz Levhası 2003 ve 2016 yılları arasında her yıl yaklaşık 255 gigaton buz kaybetti. Kaybın çoğu buz tabakasının güney kesiminde meydana geldi. Hava ve su sıcaklığı, okyanus akıntıları, yağış ve benzeri faktörler, buz tabakasının erime hızının artmasına yol açıyor.

#5
Foto - Bilim insanları tek tek uyarı üstüne uyarı yaptı: Hayatta olmaz dediğiniz şeyler oluyor! Hızla eriyor, geri dönüşü yok

"TEHLİKE KAPIDA" Çalışmayı yöneten Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü'nden iklim araştırmacısı Dennis Höning, "İlk kırılma noktası bugünün iklim koşullarına çok uzak değil, bu yüzden onu geçme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Uçurumdan düşmek üzereyiz ve tekrar tırmanma şansımız olmayacak." dedi. ERİMEYE DEVAM EDİYOR! Grönland Buz Levhası 2003 ve 2016 yılları arasında her yıl yaklaşık 255 gigaton buz kaybetti. Kaybın çoğu buz tabakasının güney kesiminde meydana geldi. Hava ve su sıcaklığı, okyanus akıntıları, yağış ve benzeri faktörler, buz tabakasının erime hızının artmasına yol açıyor.

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