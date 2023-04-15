2023-04-15 19:24:44 Bilim insanları tek tek uyarı üstüne uyarı yaptı: Hayatta olmaz dediğiniz şeyler oluyor! Hızla eriyor, geri dönüşü yok
Jeobilim dergisi Geophysical Research Letters tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre, uzmanlar üstüne basa basa uyardı. Vatandaşların dikkatli olması yönünde çağrılar yapan uzmanlardan yeni bir açıklama geldi. Vatandaşların yaşantıları konusunda dikkatli olması gerektiğini ifade ederek korkutan uyarılar yaptılar. Eğer böyle devam ederse dünyada büyük buhran, en büyük krizini ve kaos olabilir. Güney Grönland Buz Levhası'nın büyük çoğunluğu yaklaşık 1000 gigaton karbon salınımından sonra erime tehlikesiyle karşı karşıya.