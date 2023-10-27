Bilim insanları iddia etti: Dünyanın sonu geldiğinde maalesef sadece bu 5 ülke ayakta kalacak!

Bilim insanları, dünyada artan sorunlar sonucu ayakta kalması muhtemel 5 ülkeyi duyurdu. Refah açısından bazı ülkeler iyiye doğru gidiyor olsa da dünya büyük bir değişimden geçiyor ve 8 milyar insan, bu değişimden etkileniyor. İklim değişikliği sonucu şehirlerin alıştığı iklim farklılaşıp ekstrim doğa olayları vuku bulurken, Covid 19 sonrası salgın korkusu gittikçe artıyor. Dünyanın nüfusu 8 milyara ulaşırken, yaşanacak kara parçalarının sınırlı olduğu göz ardı ediliyor. Su kaynaklarının azlığı da yaşanacak facialara davetiye çıkarıyor. Depremler, küresel iklim değişikliği sonucu oluşan garip hava olayları ve dünya dışı uzay fenomenlerinin dünya üzerindeki etkisi, birçok ülkeyi kırılgan hale getirmekte. Olası kıyamet senaryoları yaz yaz bitmezken, bilim insanları dünyanın sonu geldiğinde ayakta kalabilecek 5 ülkeyi duyurdu.