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Teknoloji-Bilişim
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Bilim dünyasını şaşkına çeviren keşif

2023-10-22 22:08:33
Bilim dünyasını şaşkına çeviren keşif

Volkanik patlamaları inceleyen bilim insanları dikkat çeken sonuçlar elde etti.

#1
Foto - Bilim dünyasını şaşkına çeviren keşif

Hakikaten de Dünya’nın sonuna doğmuş olabiliriz. Bilim insanları son zamanlarda lav akıntılarını incelediler. Bu gözlemlerin sonuçlarını değerlendirdiler.

#2
Foto - Bilim dünyasını şaşkına çeviren keşif

Ve çok ilginç sonuçlara ulaştılar. Sızan bu lavlarda çok nadir bir izotopa rastlandı. Bilim insanları bu lavların dünyanın çekirdeğinden geldiğini düşünüyor. İşte detaylar…

#3
Foto - Bilim dünyasını şaşkına çeviren keşif

Araştırmacılar, Kanada’nın Arktik Takımadaları’ndaki büyük bir kara kütlesi olan Baffin Adası’ndan gelen antik lav akıntılarını incelediler.

#4
Foto - Bilim dünyasını şaşkına çeviren keşif

Bilim adamlarının şimdiye kadar karasal volkanik kayalarda bulduğu en yüksek oranlarda helyum-3, helyum-4 ve üçüncü bir izotop içerdiğini söyledi.

#5
Foto - Bilim dünyasını şaşkına çeviren keşif

Araştırmacılar lav akıntılarının Dünya’nın çekirdeğinden geliyor olabileceğine inanıyorlar. Bu da Dünya’nın çekirdeğinde bir sızıntı olduğunu kanıtı niteliğinde. Ayrıca bu durum lavın gezegenin yüzeyine sızmasına yol açtığını gösteriyor.

#6
Foto - Bilim dünyasını şaşkına çeviren keşif

Bunun çekirdek için ne anlama gelebileceği belirsiz. Çünkü gezegenimizin çekirdeği hakkında onun var olduğu gerçeği dışında hiçbir şey bilmiyoruz.

#7
Foto - Bilim dünyasını şaşkına çeviren keşif

Peki araştırmacılar bu sonuca nasıl ulaştılar? Her şey helyum-3 ile başlıyor. Bu izotop, son derece nadir bir element olarak kabul ediliyor.

#8
Foto - Bilim dünyasını şaşkına çeviren keşif

Evrendeki helyum-3’ün büyük bir kısmı, 13,8 milyar yıl önceki Büyük Patlama’ya kadar uzanıyor. Bu helyum-3’ün bir kısmı Dünya oluştuğunda Dünya’nın çekirdeğinde sıkışıp kaldı. Son zamanlarda ay kristallerinde helyum-3’ün keşfi merak uyandırdı.

#9
Foto - Bilim dünyasını şaşkına çeviren keşif

Neyse ki bu sızıntı en azından şimdilik tehlikeli görünmüyor. Araştırmacılar, kayalarda tehlikeli olmaya yetecek kadar helyum-3 atomu bulunmadığını söylüyor. Ayrıca bunun soy bir gaz olması nedeniyle diğer elementlerle kimyasal olarak etkileşime girmediğini düşünüyor. Dahası, lav akıntılarının Baffin Adası’na ulaştığı bölge son derece uzak. Dolayısıyla ziyaret etmek için insanların epey çaba harcaması gerekiyor. Bu sayede insanların maruz kalma riski de çok fazla değildir.

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