Bilim dünyasını şaşkına çeviren keşif

Neyse ki bu sızıntı en azından şimdilik tehlikeli görünmüyor. Araştırmacılar, kayalarda tehlikeli olmaya yetecek kadar helyum-3 atomu bulunmadığını söylüyor. Ayrıca bunun soy bir gaz olması nedeniyle diğer elementlerle kimyasal olarak etkileşime girmediğini düşünüyor. Dahası, lav akıntılarının Baffin Adası’na ulaştığı bölge son derece uzak. Dolayısıyla ziyaret etmek için insanların epey çaba harcaması gerekiyor. Bu sayede insanların maruz kalma riski de çok fazla değildir.