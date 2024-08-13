Bilim dünyasını şaşırtan Mars keşfi! Bir ilk gerçekleşti

Ancak Mars’taki yeraltı suyunun yerinin, Mars'a yerleşme planları olan ve bu sudan yararlanmak isteyebilecek milyarderler için iyi bir haber olmadığını belirtiyorlar. Profesör Manga bunun nedenini sıvı suyun “yer kabuğunun 10-20 km derinliğinde" olmasına bağlıyor. BBC’ye yaptığı açıklamada, "Mars'ta 10 km derinlikte bir delik açmak, (Elon) Musk için bile zor olurdu" diyor. Bu keşif, Mars'ta bir zamanlar yaşam olduğuna dair kanıt bulmak için devam eden araştırmalara yol gösterici olabilir. Manga, "Sıvı su olmadan yaşam olmaz" dedi ve şöyle devam etti: "Yani Mars'ta yaşanabilir ortamlar varsa, bunlar şu anda yerin derinliklerinde olabilir." dedi.