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Teknoloji-Bilişim
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Bilim dünyasını şaşırtan Mars keşfi! Bir ilk gerçekleşti

2024-08-13 20:29:33
Bilim dünyasını şaşırtan Mars keşfi! Bir ilk gerçekleşti

Uzun süredir bilim dünyasının ilgisini çeken Mars'ta ilginç bir gelişme yaşandı.

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#1
Foto - Bilim dünyasını şaşırtan Mars keşfi! Bir ilk gerçekleşti

Bilim insanları Mars'ta, gezegenin kayalık dış kabuğunun derinliklerinde sıvı su rezervuarı keşfetti. Insight Lander uzay aracından alınan verilere dayanan analize göre; Mars’ta sıvı su bulgularına ilk kez rastlandı. Araştırmacılar Mars’taki yeraltı suyunun lokasyonunun, Mars'a yerleşme planları olan ve bu sudan yararlanmak isteyebilecek milyarderler için iyi bir haber olmadığını belirtiyorlar.

#2
Foto - Bilim dünyasını şaşırtan Mars keşfi! Bir ilk gerçekleşti

Bulgular, NASA'nın 2018'de gezegene inen Insight Lander keşif aracından alınan verilerin yeni bir analizine dayanıyor.

#3
Foto - Bilim dünyasını şaşırtan Mars keşfi! Bir ilk gerçekleşti

Insight Lander, dört yıl boyunca Kızıl Gezegen'in derinliklerinde meydana gelen titreşimleri kaydeden bir sismometre taşıyordu. Bu depremlerin ve gezegenin tam olarak nasıl hareket ettiğinin analizi, sıvı suyun "sismik sinyallerini" ortaya çıkardı.

#4
Foto - Bilim dünyasını şaşırtan Mars keşfi! Bir ilk gerçekleşti

Mars’ın kutup dairlerinde donmuş su ve atmosferinde buhar olduğuna dair kanıtlar bulunmuştu, ancak gezegende sıvı su bulgularına ilk kez rastlandı. BBC Türkçe'nin haberine göre; bulgular, ABD merkezli Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri'nde yayınlandı.

#5
Foto - Bilim dünyasını şaşırtan Mars keşfi! Bir ilk gerçekleşti

Insight'ın bilimsel görevi inişinden dört yıl sonra, Aralık 2022'de sona erdi. Bu süre zarfında, robotik uzay aracı 1.319'dan fazla deprem kaydetti.

#6
Foto - Bilim dünyasını şaşırtan Mars keşfi! Bir ilk gerçekleşti

Bilim insanları sismik dalgaların ne kadar hızlı hareket ettiğini ölçerek, bu dalgaların geçme olasılığının en yüksek olduğu maddeyi tespit etti. Araştırmaya katılan, California Üniversitesi’nden Profesör Michael Manga, "Aslında bunlar Dünya'da su veya petrol ve gaz aramak için kullandığımız tekniklerle aynı" dedi. Analiz, Mars kabuğunda yaklaşık 10 ila 20 km derinlikte su rezervuarları olduğunu ortaya koydu.

#7
Foto - Bilim dünyasını şaşırtan Mars keşfi! Bir ilk gerçekleşti

UC San Diego Scripps Oşinografi Enstitüsü'nden baş araştırmacı Dr. Vashan Wright, "Mars'taki su döngüsünü anlamak, ikliminin, yüzeyinin ve içinin evrimini anlamak için kritik öneme sahip" dedi. Profesör Manga, suyun "bir gezegenin evrimini şekillendiren en önemli molekül" olduğunu belirtti. Bu bulgunun, "Mars’ın bütün suyu nereye gitti?" sorusunu yanıtladığını söyledi. Mars'ın yüzeyine dair çalışmalar, antik çağlarda gezegende nehirler ve göller olduğunu gösteriyor. Ancak üç milyar yıl boyunca bir çöldü.

#8
Foto - Bilim dünyasını şaşırtan Mars keşfi! Bir ilk gerçekleşti

Bu suyun bir kısmı Mars atmosferini kaybettiğinde uzayda kayboldu. Ancak Dünya'daki suyun büyük ölçüde yeraltında olduğunu söyleyen Profesör Manga, “Mars'ta da durumun böyle olmaması için hiçbir neden yok” diyor. Mars'a yerleşmek isteyenler için haberler iyi değil Insight aracı yalnızca bulunduğu yerin altındaki kabuğa ilişkin kayıt yapabildi, ancak araştırmacılar gezegenin her yerinde benzer rezervuarlar olabileceğini söylüyor. Bu doğruysa, Mars’ın yüzeyinde 800 metreden daha derin bir tabaka oluşturacak kadar sıvı su olduğu tahmin ediliyor.

#9
Foto - Bilim dünyasını şaşırtan Mars keşfi! Bir ilk gerçekleşti

Ancak Mars’taki yeraltı suyunun yerinin, Mars'a yerleşme planları olan ve bu sudan yararlanmak isteyebilecek milyarderler için iyi bir haber olmadığını belirtiyorlar. Profesör Manga bunun nedenini sıvı suyun “yer kabuğunun 10-20 km derinliğinde" olmasına bağlıyor. BBC’ye yaptığı açıklamada, "Mars'ta 10 km derinlikte bir delik açmak, (Elon) Musk için bile zor olurdu" diyor. Bu keşif, Mars'ta bir zamanlar yaşam olduğuna dair kanıt bulmak için devam eden araştırmalara yol gösterici olabilir. Manga, "Sıvı su olmadan yaşam olmaz" dedi ve şöyle devam etti: "Yani Mars'ta yaşanabilir ortamlar varsa, bunlar şu anda yerin derinliklerinde olabilir." dedi.

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