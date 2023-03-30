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Teknoloji-Bilişim
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Bilim dünyası 20 yıl sonra başardı

2023-03-30 01:04:41
Bilim dünyası 20 yıl sonra başardı

Bilim dünyası 20 yıldır araştırdığı kara deliği sonunda görüntülemeyi başardı.

#1
Foto - Bilim dünyası 20 yıl sonra başardı

Sonsuz uzayın derinliklerinde yepyeni galaksiler ve oluşumlar keşfedilmeye devam ediyor.

#2
Foto - Bilim dünyası 20 yıl sonra başardı

Konuyla alakalı çalışmalar yapan bilim insanları şu ana kadar bilinen en büyük kara deliği keşfettiler. Gezegenimizden milyarlarca ışık yılı uzaklıkta olan deliğin fotoğrafı da çekildi.

#3
Foto - Bilim dünyası 20 yıl sonra başardı

Aslında bahsi geçen gök cismi 2017 yılında keşfedildi. Hatta o yılda fotoğrafı bile çekildi. Ancak dünyamızdan tam 2,7 milyar ışık yılı uzaklıkta.

#4
Foto - Bilim dünyası 20 yıl sonra başardı

Bu yüzden tam keşfin yapılabilmesi aradan 6 senenin geçmesine sebep oldu. Fakat en sonunda bilim insanları gök cisminin tam yerini saptayarak keşfi tamamladı.

#5
Foto - Bilim dünyası 20 yıl sonra başardı

Gezegenimizden 2,7 milyar ışık yılı uzaklıktaki Abell 1201 isimli bir galakside bulunuyor. Yapılan incelemeler ve gözlemlere göre bu kara delik Güneş’ten tam 32,7 milyar kat daha ağır. İnanılmaz bir sayıdan bahsediyoruz. Güneş’in Dünya’dan 333 bin kat daha ağır olduğunu da unutmayın.

#6
Foto - Bilim dünyası 20 yıl sonra başardı

Ölü yıldızlardan oluşan gök cismini bulmak için James Nightingale ve ekibi kütleçekimsel merceklenme fenomeninden faydalandılar. Bu fenomene göre aslında düz bir hatta ilerlemesi beklenen ışıklar kütleçekimsel etki sebebiyle kavisli bir hal alıyordu. Bu sayede uzayın etrafından gelen kütleçekimsel etkileri analizleyerek galaksiler keşfedilebiliyor.

#7
Foto - Bilim dünyası 20 yıl sonra başardı

Bahsi geçen galaksi Abell 1201’den uzmanlar ilk kez 2003 yılında şüphelendiler. Aradan geçen 20 yıllık süreçte yaptıkları çalışmalar ile bu şüphelerinde haklı olduklarını anladılar. Araştırmanın 14. yılında yani 2017’de kara deliğin fotoğrafının çekildiğini belirtmiştik.

#8
Foto - Bilim dünyası 20 yıl sonra başardı

2017 de çekilen fotoğrafın şu an bir kara deliğe ait olduğunu söyleyebiliyoruz. Ancak o dönem bunu söylemek çok doğru bir bilgi değildi. Çünkü bu konuda bir kesinlik yoktu. O dönem bazı bilim adamları fotoğraftaki siyah noktanın bir kara delik olduğunu ve Abell 1201 galaksisinin tam ortasında yer aldığını belirtiyordu. Bazılarıysa buna karşı çıkıkıyordu.

#9
Foto - Bilim dünyası 20 yıl sonra başardı

James Nightingale ve ekibiyse bu tartışmaya bir nokta koydu. Kütleçekimsel merceklenme fenomeninden yararlanan ekip iddiaların doğru olduğunu ve kara deliğin galaksinin tam ortasında yer aldığını kesinleştirdi.

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