Bilim dünyası 20 yıl sonra başardı

2017 de çekilen fotoğrafın şu an bir kara deliğe ait olduğunu söyleyebiliyoruz. Ancak o dönem bunu söylemek çok doğru bir bilgi değildi. Çünkü bu konuda bir kesinlik yoktu. O dönem bazı bilim adamları fotoğraftaki siyah noktanın bir kara delik olduğunu ve Abell 1201 galaksisinin tam ortasında yer aldığını belirtiyordu. Bazılarıysa buna karşı çıkıkıyordu.