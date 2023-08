Bilecikli hanımlar bu geleneği sürdürüyor

Her zaman eşine destek olduğunu ifade eden Kubat, şöyle konuştu: "Köydeki atölyelerin çoğunda bayanlar çalışıyor. Gençlerimiz dışarıya iş için gittiklerinden dolayı bu işler bayanlara kaldı. Paketleme, sırlama, fırın doldurma olsun hepsini yapıyoruz. Köyümüzde her ocakta mutlaka bir bayanın eli vardır. Kızlarımız, gelinlerimiz ve annelerimiz hepsi çalışıyor. El birliğiyle çalışıyoruz. Geleceğimiz için çocuklarımızın tahsilleri için ailemize destek olmak zorundayız. Hayatımızdan memnunuz. Biz bayanlar çömleği yapar, pişirir, paketler, hazırlarız. Erkeklerimiz de onları satmaya giderler. Yani bayanlar olmazsa olmaz, her alanda bizler varız."