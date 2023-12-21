2023-12-21 10:48:23 Bildiklerinizi ve gördüklerinizi unutun! MTA en riskli bölgeleri duyurdu! Türkiye'nin diri fay haritası güncellendi!
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde depremler olmaya devam ederken, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından Türkiye'nin diri fay haritası da güncellendi. Yapılan araştırmada 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay bulunurken, birinci derece risk altında olan şehirler; İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt oldu. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz Türkiye'deki deprem üretebilen fayları anlatarak risk haritasını yorumladı.