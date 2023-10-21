2023-10-21 17:17:26 Bidenin söylediği sözler: Hamas eylemleri İsrail- Suudi Arabistan ilişkilerine zarar vermek için yapıldı! Dananın kuyruğu kopacak!
Biden, katıldığı bir yardım toplantısında, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Suudilerle masaya oturacağımı biliyorlardı. Suudiler, İsrail'i tanımak istiyordu" diyen Biden, Hamas'ın İsrail'e saldırmasının nedenlerinden birinin; İsrail ve Suudi Arabistan ilişkilerindeki normalleşme sürecini aksatmak olduğunu söyledi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 20 Ekim’de, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini ve "Bugün Gazze'de tanık olunan ve bedelini masum sivillerin ödediği artan şiddeti görmek bizi üzüyor" demişti.