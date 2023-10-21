Bidenin söylediği sözler: Hamas eylemleri İsrail- Suudi Arabistan ilişkilerine zarar vermek için yapıldı! Dananın kuyruğu kopacak!

Bin Selman, Fox televizyonuna verdiği röportajda, İsrail ile normalleşme anlaşmasına "her geçen gün daha da yaklaştıklarını" söylemişti. DSÖ: Gazze'ye sağlık yardımlarının ulaştırılması için sürekli erişim DSÖ: Gazze'ye sağlık yardımlarının ulaştırılması için sürekli erişim Netanyahu da BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, "Suudi Arabistan ile tarihi bir anlaşmanın eşiğinde olduklarını" dile getirmişti. Suudi Arabistan'ın, Filistin'e atadığı ilk büyükelçi Nayif Bender es-Sudeyri de eylülde işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine gelerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a güven mektubunu sunmuştu. Büyükelçi'nin ziyareti, "Suudi Arabistan'dan Filistin yönetimine ilk resmi ziyaret" olarak kayıtlara geçmişti.