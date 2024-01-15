2024-01-15 14:47:20 Bıçaklı saldırıda yaralanmıştı! Fatih Camii imamı Galip Usta ile ilgili flaş gelişme! “Maalesef” deyip açıkladı
Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırıda yaralanan cami imamı Kurra Hafız Galip Usta, tedavisinin ardından taburcu edildi. Usta, evine geçip bir süre istirahat edeceğini belirterek, "Tedavi biraz sürebilir, sesimin iyileşmesi... İnşallah en kısa zamanda camiye geçmeyi arzu ediyorum. Bir dinlenme süreci var, gayet iyiyim, hamdolsun. Dinlenmeye, zamana bağlı bir iyileşme söz konusu olacak." şeklinde konuştu.