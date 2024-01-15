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Bıçaklı saldırıda yaralanmıştı! Fatih Camii imamı Galip Usta ile ilgili flaş gelişme! "Maalesef" deyip açıkladı

2024-01-15 14:47:20
Bıçaklı saldırıda yaralanmıştı! Fatih Camii imamı Galip Usta ile ilgili flaş gelişme! “Maalesef” deyip açıkladı

Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırıda yaralanan cami imamı Kurra Hafız Galip Usta, tedavisinin ardından taburcu edildi. Usta, evine geçip bir süre istirahat edeceğini belirterek, "Tedavi biraz sürebilir, sesimin iyileşmesi... İnşallah en kısa zamanda camiye geçmeyi arzu ediyorum. Bir dinlenme süreci var, gayet iyiyim, hamdolsun. Dinlenmeye, zamana bağlı bir iyileşme söz konusu olacak." şeklinde konuştu.

#1
Foto - Bıçaklı saldırıda yaralanmıştı! Fatih Camii imamı Galip Usta ile ilgili flaş gelişme! "Maalesef" deyip açıkladı

Usta'nın, 8 Ocak Pazartesi günü camide meydana gelen bıçaklı saldırıda yaralandıktan sonra kaldırıldığı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı. Yoğun bakımda kaldığı iki günün sonrasında 10 Ocak'ta normal servise alınan Usta, sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edildi. Hastane çıkışında açıklama yapan Usta, "Önce yüce Allah'a hamdediyorum. Menfur saldırıdan bizi muhafaza eyledi. Bu bir haftalık süreç içerisinde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere arayan, soran, ilgilenen, tüm dostlara teşekkür ediyorum. Dualarını esirgemediler, Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

#2
Foto - Bıçaklı saldırıda yaralanmıştı! Fatih Camii imamı Galip Usta ile ilgili flaş gelişme! "Maalesef" deyip açıkladı

Hastane yetkililerine de teşekkür eden Usta, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere değinerek, "Kuzey Irak'ta şehitlerin haberini duydukça, benim acım daha hafif kalmıştır. Allah ülkemizi, birliğimizi, huzurumuzu bozmaya çalışan, dahili ve harici düşmanlara fırsat vermesin diyorum." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Bıçaklı saldırıda yaralanmıştı! Fatih Camii imamı Galip Usta ile ilgili flaş gelişme! "Maalesef" deyip açıkladı

Usta, evine geçip bir süre istirahat edeceğini belirterek, "Tedavi biraz sürebilir, sesimin iyileşmesi... İnşallah en kısa zamanda camiye geçmeyi arzu ediyorum. Bir dinlenme süreci var, gayet iyiyim, hamdolsun. Dinlenmeye, zamana bağlı bir iyileşme söz konusu olacak." şeklinde konuştu.

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