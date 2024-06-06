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Türkiye
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Bıçak biletirken bunlara dikkat edin!

2024-06-06 10:37:35
Bıçak biletirken bunlara dikkat edin!

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İmkanı yeten vatandaşların kurbanlık hayvan kestiği bayramda bıçak tercihi önem arz ediyor. Hayvanların doğru usullere göre kurban edilebilmesi için sağlam ve keskin bıçakların kullanılması gerektiğini belirten bıçak ustası Şenol Başak, vatandaşların bileme konusunda daha iyi bir hizmet alabilmeleri adına bıçaklarının daha erken zamanda getirmeleri gerektiğini belirtti. Başak, hem bıçak bileten vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına, hem de kendilerinin daha rahat bir süreçten geçebilmeleri adına bıçakların zamanında getirilmesinin önem arz ettiğini söyledi.

#1
Foto - Bıçak biletirken bunlara dikkat edin!

“Geniş zaman diliminde daha temiz işçilik çıkar” Her sene Kurban Bayramı öncesinde yoğunluk yaşadıklarını belirten Şenol Başak, vatandaşların çoğunun bıçak biletme işini son güne bıraktıklarını belirtirken, “Kesinlikle son günlere bırakmasınlar. Hem bizim yaptığımız işçilikten ötürü hem de kendileri iyi hizmet alabilmeleri için daha doğrusu son günlere bırakmasınlar. Geniş zaman diliminde daha rahat, daha temiz işçilik çıkar ve de müşteri de memnun kalır. Bayrama kısa bir zaman kala getirilince işçilik de düşüyor, işçilik kalitesi de düşüyor. Çünkü sonuçta takdir edersiniz hepimiz insanız, robot değiliz. İllaki belli bir süre sonra eller yoruluyor, ısınmaya başlıyor. Vücut iflas eşiğine geliyor. Yani sıkıntılı oluyor” şeklinde konuştu.

#2
Foto - Bıçak biletirken bunlara dikkat edin!

“Her şeyden önce bu işin vebali var” Hayvanların, kurban edilirken belirli bir usule göre ve mümkün olduğunca can çekiştirmeden kesilmesi gerektiğini belirten Bıçakçı Şenol Başak, bıçağın hangi şartlarda kesilmesi gerektiğini şöyle anlattı:

#3
Foto - Bıçak biletirken bunlara dikkat edin!

“Vatandaşlarımız bıçaklarını bilemeye getirdiğinde bizim burada bıçaklarını herhangi bir materyalle test etmeleri mümkün değil. Ama aşağı yukarı şöyle söyleyeyim biz ve genelde burada bu bıçakçılık işini yapanların yüzde sekseni yüzde yetmişi eski esnaf. Mesela biz dördüncü kuşağız. Büyük dedemiz, dedemiz, babamız, biz yıllardır bu mesleği yapıyoruz. Yani bileme konusunda bize güvensinler, zaten sıkıntı yaşanmaz. Her şeyden önce bu işin günahı vebali var. Hayvanın boğazına çektiğimizde ve hayvan, gık dediği zaman, can çekiştiği zaman onun da bir vebali var. Biz bilinçli olarak yapıyoruz bu işi. Sadece ve sadece bıçak alırken ve biletirken fason yerlerde ne bileyim böyle seyyar tezgahlar biz buna kendimiz de şahit oluyoruz. Bize seyyar tezgahta işçilik yaptırıp buraya getiren müşterilerimiz oluyor. Onlarda da şahit oluyoruz, bıçakları mahvediyorlar ve hayvanların günahına giriyorlar. Yani o şekilde seyyar bileyicilerden ne bileyim bu işi seyyar yapanlardan biraz daha uzak dururlarsa kendileri daha memnun kalırlar. Bilecik, Bozüyük, Afyonkarahisar ve Ankara'dan bile müşterilerimiz var paketleyip burada bilemeye getiriyorlar. Şehir dışından da var, kendi yerli halkımız zaten yıllardır alıştı. Yoğunluklar ufak ufak başladı. Birazcık da işte müşterilerimizin hani maddi sıkıntıları da problem oluyor ama iyi kötü idare ediyoruz.”

#4
Foto - Bıçak biletirken bunlara dikkat edin!

“Bıçak ısındığı zaman çeliğin özelliği mahvoluyor” Bıçakçılığın, dedelerinden kendilerine bir miras olduğunu aktaran Şenol Başak, “Önceden bıçak, taşlarla bileniyordu. Bizim normal dökme taşlarımız vardı. Dökme taşlarla bileniyordu. Tabii eski sistem olduğu için ne kadar sağlıklı bilmiyorum ama şu anda bizim yaptığımız sistemde bıçakları seramik bantlarda biliyoruz. Bıçağın, kesinlikle ısınmaması lazım, ona dikkat ediyoruz. Çünkü ısındığı zaman çeliğin özelliği mahvoluyor ve kesen bıçak dahi kesmiyor. Bıçak bileme fiyatımız geçen seneden beri 15 liraydı. Aşağı yukarı bir aydır takriben 20 liraya biliyoruz bıçağı. Vatandaşlara söylemek istediğim şu; mümkün mertebe son günlere bırakmasınlar, kör bıçakla iş yapmaya çalışmasınlar. Kör bıçak keskin bıçaktan daha tehlikelidir. Bunu kimse unutmasın” ifadelerine yer verdi.

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