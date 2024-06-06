2024-06-06 10:37:35 Bıçak biletirken bunlara dikkat edin!
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İmkanı yeten vatandaşların kurbanlık hayvan kestiği bayramda bıçak tercihi önem arz ediyor. Hayvanların doğru usullere göre kurban edilebilmesi için sağlam ve keskin bıçakların kullanılması gerektiğini belirten bıçak ustası Şenol Başak, vatandaşların bileme konusunda daha iyi bir hizmet alabilmeleri adına bıçaklarının daha erken zamanda getirmeleri gerektiğini belirtti. Başak, hem bıçak bileten vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına, hem de kendilerinin daha rahat bir süreçten geçebilmeleri adına bıçakların zamanında getirilmesinin önem arz ettiğini söyledi.