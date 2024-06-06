Bıçak biletirken bunlara dikkat edin!

“Vatandaşlarımız bıçaklarını bilemeye getirdiğinde bizim burada bıçaklarını herhangi bir materyalle test etmeleri mümkün değil. Ama aşağı yukarı şöyle söyleyeyim biz ve genelde burada bu bıçakçılık işini yapanların yüzde sekseni yüzde yetmişi eski esnaf. Mesela biz dördüncü kuşağız. Büyük dedemiz, dedemiz, babamız, biz yıllardır bu mesleği yapıyoruz. Yani bileme konusunda bize güvensinler, zaten sıkıntı yaşanmaz. Her şeyden önce bu işin günahı vebali var. Hayvanın boğazına çektiğimizde ve hayvan, gık dediği zaman, can çekiştiği zaman onun da bir vebali var. Biz bilinçli olarak yapıyoruz bu işi. Sadece ve sadece bıçak alırken ve biletirken fason yerlerde ne bileyim böyle seyyar tezgahlar biz buna kendimiz de şahit oluyoruz. Bize seyyar tezgahta işçilik yaptırıp buraya getiren müşterilerimiz oluyor. Onlarda da şahit oluyoruz, bıçakları mahvediyorlar ve hayvanların günahına giriyorlar. Yani o şekilde seyyar bileyicilerden ne bileyim bu işi seyyar yapanlardan biraz daha uzak dururlarsa kendileri daha memnun kalırlar. Bilecik, Bozüyük, Afyonkarahisar ve Ankara'dan bile müşterilerimiz var paketleyip burada bilemeye getiriyorlar. Şehir dışından da var, kendi yerli halkımız zaten yıllardır alıştı. Yoğunluklar ufak ufak başladı. Birazcık da işte müşterilerimizin hani maddi sıkıntıları da problem oluyor ama iyi kötü idare ediyoruz.”