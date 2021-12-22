  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
6
Beyoğlu’ndaki bir binada çıkan yangın söndürüldü

2021-12-22 07:19:33
Beyoğlu’ndaki bir binada çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu’nda 7 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

#1
Foto - Hacı Ahmet Mahallesi Pir Hüsamettin Sokak’ta bulunan bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hacı Ahmet Mahallesi Pir Hüsamettin Sokak’ta bulunan bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Polis, sokakta güvenlik önlemi aldı.

Polis, sokakta güvenlik önlemi aldı.

#4
Foto - Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar çevre dükkanlarda çalışmaların tamamlanmasını bekledi.

Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar çevre dükkanlarda çalışmaların tamamlanmasını bekledi.

#5
Foto - Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın hasara yol açtı.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın hasara yol açtı.

Taha Akyol da döviz gibi tepetaklak oldu! Ne yazdı, ne çıktı
Medya

Taha Akyol da döviz gibi tepetaklak oldu! Ne yazdı, ne çıktı

Ülkücülükten liberalliğe geçiş yapan, liberallikte de tutunamayıp Ahmet Davutoğlu'na dümen kuran Taha Akyol, dövizdeki düşüşe burun kıvırdı...
İş Bankası genel müdürü bir gecede bozdurulan rakamı açıkladı!
Ekonomi

İş Bankası genel müdürü bir gecede bozdurulan rakamı açıkladı! "Tarihi bir gün oldu"

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, kur korumalı TL mevduat sistemini anlattı. Aran, Dolmabahçe'deki ekonomi zirvesindeki gündemi de açıklad..
İşte Ali Koç’un büyük vizyonu!
Spor

İşte Ali Koç’un büyük vizyonu!

Fenerbahçe'de Pereira ile yolların ayrılmasıyla birlikte Ali Koç'un döneminde tam 9 hoca eskitilmiş oldu. Akıllara Ali Koç'un adaylık süreci..
Başkan Erdoğan: Küresel sistemi yönetenlerin en güçlü silahları kültür araçlarıdır
Gündem

Başkan Erdoğan: Küresel sistemi yönetenlerin en güçlü silahları kültür araçlarıdır

Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Günümüzde küresel sistemi yönetenlerin en güçlü silah..
Çocuklar kötü beslenme riski ile karşı karşıya
Sağlık

Çocuklar kötü beslenme riski ile karşı karşıya

“Fazla kilolu ve obez çocukların hayatlarına obez yetişkinler olarak devam etmeleri muhtemeldir”
Kriz büyüdü: Rusya doğalgaz vanasını kapattı!
Dünya

Kriz büyüdü: Rusya doğalgaz vanasını kapattı!

İki Rus diplomatın ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi üzerine Berlin-Moskova arasında kriz tavan yaptı. Rusya, Almanya ve Polanya’nın doğalgaz ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay