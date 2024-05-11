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Beyoğlu’nda yaşandı: İşe gidenler şoka girdi

2024-05-11 10:03:57
Beyoğlu’nda yaşandı: İşe gidenler şoka girdi

Bu sabah İstanbul, Beyoğlu’ndaki bir sokakta işe gitmek için araçlarına inen vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

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#1
Foto - Beyoğlu’nda yaşandı: İşe gidenler şoka girdi

Beyoğlu’nda bir şüpheli, kaldırım üzerinde park halindeki 11 aracın lastiğini bıçakla patlatarak kaçtı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

#2
Foto - Beyoğlu’nda yaşandı: İşe gidenler şoka girdi

Olay, dün 02.30 saatlerinde, Kaptanpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak’ta meydana geldi.

#3
Foto - Beyoğlu’nda yaşandı: İşe gidenler şoka girdi

Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sokağın başından sonuna kadar kaldırımda park halinde bulunan 11 aracın lastiğini bıçakla patlatarak kaçtı.

#4
Foto - Beyoğlu’nda yaşandı: İşe gidenler şoka girdi

Sabah saatlerinde araçlarının başına gelince lastiklerinin patlak olduğunu gören sürücüler, polise haber verdi.

#5
Foto - Beyoğlu’nda yaşandı: İşe gidenler şoka girdi

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, sokağa şerit çekerek olay yerinde incelemelerde bulundu.

#6
Foto - Beyoğlu’nda yaşandı: İşe gidenler şoka girdi

11 aracın tekerinin aynı şekilde bıçakla patlatıldığı tespit edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını izledikten sonra lastikleri bir kişinin patlattığını tespit eden polis, eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

#7
Foto - Beyoğlu’nda yaşandı: İşe gidenler şoka girdi

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

#8
Foto - Beyoğlu’nda yaşandı: İşe gidenler şoka girdi

Daha önce de arabasının çizildiğini iddia eden Ramazan Gülmez, "Bir ay falan oluyor bizim araba burada duruyordu. Yan tarafından anahtar ile komple çizmişler. Şu anda da gördüğünüz gibi milletin arabasının tekerini patlatmışlar. Kasten yapılan bir şey bu zaten, vatandaşa yazık günah. Kimin yaptığına şu anda bir şey söyleyemiyorum ama yapan insan bu mahalleden herhangi birisidir yani muhakkak. Kaldırıma park ediyorlar diye olabilir" dedi.

#9
Foto - Beyoğlu’nda yaşandı: İşe gidenler şoka girdi

Lastiği patlatılan araçlardan birinin sahibi olan Eren Arslan; "20 senedir bu mahalledeyim herhangi bir sıkıntı olmamıştı. Sabah saatlerinde telefonum çaldı, mahalleden burada top oynayan çocuklardan birisi aradı. Lastiğimin patladığını söyledi, ilk başta inanamadım. Daha önce başıma böyle bir şey gelmediği için şaka falan sandım. Sonra çıktım dışarıya, tek benim arabamın lastiğini patladığını sanmıştım. Daha sonra diğer araç sahipleri de geldi. Onların da kimisinin aracının 2 lastiğini kimisinin de 3 lastiğini bıçakla patlatmışlar. Bıçakla olduğu belli zaten. Daha sonra sokaktan aşağıya doğru indim, tüm araçları tek tek bıçaklamışlar. Polise haber verdik, kimisi o halde işe gitti. Kimisi de lastiği yedek lastikle değiştirip o şekilde işe gitti. İlk defa başımıza böyle bir şey geldi. Neden yapıldığına dair bir fikrim yok. Park yeri kavgası desek, mahalle sakinleri ile öyle bir tartışmamız yok" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Edep Ya Hu

Hepside kaldırma Park Yaya Yoluna etmiş demekki Bir yayanın canna tak etti.

Gökhan

Araçların hepsi kaldırımda olduğundan olabilir mi... İlk akla gelen
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