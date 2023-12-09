Beyni zehir gibi çalıştırıyor! Haftada 3 kere tüketen 20 yaş gençleşiyor...

900 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, daha sık çikolata tüketen bireylerin hafıza ve zihinsel performanslarının, daha az tüketenlere kıyasla daha iyi olduğunun gözlenmesi, çikolatanın olumlu etkilerine dair bir işaret olabilir. Ancak, buna ek olarak diğer faktörlerin (örneğin, genel beslenme alışkanlıkları, yaş, yaşam tarzı) de göz önünde bulundurulduğundan emin olunmalıdır. Yine de, bu tür araştırmaların, çikolatanın bilişsel fonksiyonlar üzerindeki etkilerini anlamak için önemli bir adım olduğunu söyleyebiliriz.