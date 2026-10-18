Dakikada 80 atım yapabilen yerli ve milli deniz topu sahneye çıktı! Mavi Vatan’ın vurucu gücü tam gaz üretimde

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından yerli ve milli imkânlarla üretilen DENİZHAN-76 milli deniz topunun 9'uncusu, başarıyla tamamlanan kabul testlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen 11'inci gemiye entegre edilecek olan ve dakikada 80 atım yapabilme kapasitesiyle dikkat çeken sistem; hava savunma, su üstü harbi ve kara bombardımanı görevlerini kusursuz bir şekilde icra ediyor. Endonezya ve Romanya gibi dost ve müttefik ülkelere de ihraç edilen bu gurur verici teknoloji, Türk Deniz Kuvvetleri'nin caydırıcılığını en üst seviyeye çıkardı.