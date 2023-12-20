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Beykoz'da iki katlı binada yangın

2023-12-20 07:14:25
Beykoz'da iki katlı binada yangın

Beykoz’da iki katlı binanın birinci katında çıkan ve üst kata sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

#1
Foto - Beykoz'da iki katlı binada yangın

Polis şüphe üzerine yangının çıktığı evdekileri gözaltına aldı.

#2
Foto - Beykoz'da iki katlı binada yangın

Yangın saat 03.00 sıralarında Kavacık Mahallesi Eti Sokak'ta bulunan iki katlı binada çıktı.

#3
Foto - Beykoz'da iki katlı binada yangın

Binanın birinci katında belirlenemeyen nedenle çıkan alevler, üst kata sıçradı.

#4
Foto - Beykoz'da iki katlı binada yangın

Haber verilmesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

#5
Foto - Beykoz'da iki katlı binada yangın

Bu sırada alevler binanın tamamını sararken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın sırasında yaralanan olmazken, polis şüphe üzerine yangının çıktığı katta yaşayanları gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Ekiplerin yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmaları sürüyor. (DHA)

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