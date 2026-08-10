Cihat Yaycı’dan kritik analiz: “Tehlike büyük, bunun arkasında işgal hayali ve siyasi hesaplar var”
Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da saatler içinde yaşanan 72 bin kişilik devasa göç hareketinin arkasında derin siyasi hesaplar olduğunu belirtti. Yaşananları basit bir göç krizi olarak değerlendirmenin büyük bir hata olacağını ifade eden Yaycı, göçün günümüzde devletleri zayıflatmak için kullanılan jeopolitik bir silah haline geldiğine dikkat çekti.