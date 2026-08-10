Cihat Yaycı’dan kritik analiz: “Tehlike büyük, bunun arkasında işgal hayali ve siyasi hesaplar var”

Yaycı, şöyle konuştu: "Bu olay aslında bir göç olayı değil. Tamamen siyasi. Günümüzde göç, devletleri zayıflatmak veya istediklerini yaptırmak için kullanılan bir silah haline geldi. Amerika'da bununla ilgili 'Günümüzde Kitle İmha Silahı Olarak Göç' başlıklı akademik çalışmalar bile var." Göç eden insanların amaçlarının farklı olabileceğini ancak onları harekete geçiren güçlerin siyasi hedefler taşıdığını savunan Yaycı, "İnsanlar belki daha iyi bir hayat için gidiyor ama onları yönlendirenlerin amacı göçü bir silah olarak kullanmak." ifadelerini kullandı.