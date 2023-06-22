Beyin işlevlerini yenileyen tek yiyecek! Bugün ne pişirsem? (Beta vulgaris) Kırmızı pancarın suyu tavsiyesi

Kanser önleyici tesirlere sahiptir! Pancarın antioksidan içeriği ve anti-enflamatuar yapısı, kanseri önleyebilme potansiyeline ilgi duyulmasını sağlamıştır. Pancar ekstresinin hayvanlarda ur hücrelerinin ayrılınmasını ve gelişmesini eksilttiği gösterilmiştir. İnsan hücrelerini kullanan bir tüp çalışmasında betalain pigmentleri yüksek olan pancar ekstraktının prostat ve meme kanseri hücrelerinin gelişmesini eksilttiği tespit edildi. Genel olarak perhizinize ne kadar muhtelif renkteki meyve ve sebzeleri ilavelerseniz o kadar fazla antioksidan harcamış olursunuz. Daha fazla antioksidan almak demek, bazı kanser cinsleri için tehlikeyi eksiltmenize dayanakçı olabilir. Kilo vermeye dayanakçı olur! Pancar, yüksek su ve düşük kalori içeriğine sahiptir. Bu özelliklerin her ikisi de kilo kaybı için bereketlidir. Ayrıca pancardaki lif, iştahı eksilterek ve dolgunluk duygularını teşvik ederek kilo kaybını çoğaldırmaya dayanakçı olabilir, böylece toplam kalori alımını eksiltir. Çalışmalarda pancarın kilo üzerindeki tesirleri doğrudan test edilmemiş olsa da, perhizinize pancar ilave etmenin kilo vermenize dayanakçı olabileceği muhtemeldir. Sonuç olarak pancar, potansiyel sıhhat bereketlerinden faydalanmak için günlük beslenmeye dahil edilebilecek yiyecek içeriği yoğun bir yiyecektir. Ancak unutulmamalıdır ki hastalıkların önlenmesinde ve sıhhatin sürdürülmesinde en ehemmiyetli olan toplam perhiz veya genel beslenme biçimidir. Çiğ kırmızı pancarları dilimleyin, üzerine limon suyu ve bir tutam pul biber serperek servis edebilirsiniz.