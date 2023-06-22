2023-06-22 00:47:31 Beyin işlevlerini yenileyen tek yiyecek! Bugün ne pişirsem? (Beta vulgaris) Kırmızı pancarın suyu tavsiyesi
Bugün ne pişirsem diye düşünüyor musunuz? İşte sizin için farklı tarif fikirleri! Kolay ve pratik... Kırmızı pancar bilimsel olarak beta vulgaris olarak öğrenilen ve dünyadaki bir hayli mutfakta kullanılan bir kök sebzesidir. Orta boy bir kırmızı pancar yaklaşık 4 gram diyet posası içerir ve bu sayede bağırsaklarımızı korurken, bağırsak hareketlerini düzenler... Peki, kırmızı pancarın bereketleri (faydaları) nelerdir, kırmızı pancar hangi hastalıkları (zararları) maniler? Tüm bu suallerin yanıtlarını Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel söyledi. İşte Kırmızı pancarın yararları, Kırmızı pancarın kalorisi, Kırmızı pancar tüketim şekilleri..