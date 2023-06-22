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Beyin işlevlerini yenileyen tek yiyecek! Bugün ne pişirsem? (Beta vulgaris) Kırmızı pancarın suyu tavsiyesi

2023-06-22 00:47:31
Beyin işlevlerini yenileyen tek yiyecek! Bugün ne pişirsem? (Beta vulgaris) Kırmızı pancarın suyu tavsiyesi

Bugün ne pişirsem diye düşünüyor musunuz? İşte sizin için farklı tarif fikirleri! Kolay ve pratik... Kırmızı pancar bilimsel olarak beta vulgaris olarak öğrenilen ve dünyadaki bir hayli mutfakta kullanılan bir kök sebzesidir. Orta boy bir kırmızı pancar yaklaşık 4 gram diyet posası içerir ve bu sayede bağırsaklarımızı korurken, bağırsak hareketlerini düzenler... Peki, kırmızı pancarın bereketleri (faydaları) nelerdir, kırmızı pancar hangi hastalıkları (zararları) maniler? Tüm bu suallerin yanıtlarını Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel söyledi. İşte Kırmızı pancarın yararları, Kırmızı pancarın kalorisi, Kırmızı pancar tüketim şekilleri..

#1
Foto - Beyin işlevlerini yenileyen tek yiyecek! Bugün ne pişirsem? (Beta vulgaris) Kırmızı pancarın suyu tavsiyesi

Kırmızı pancar bilimsel olarak beta vulgaris olarak öğrenilen ve dünyadaki bir hayli mutfakta kullanılan bir kök sebzesidir. Kırmızı pancar besleyici ve sağlıklı bir gıda olarak hemen hemen her öğünde sofralarımızda yer verebileceğimiz faydalı sebzeler arasında. Kırmızı pancarın bereketleri nelerdir, kırmızı pancar hangi hastalıkları maniler? Tüm bu suallerin yanıtlarını Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel söyledi. Pancar ve pancar suyu; iyileştirilmiş kan akımı, daha düşük kan tazyiki ve çoğaldırılmış egzersiz performansı gibi bir hayli sıhhat bereketiyle ilişkilendirilmiştir. Bu sıhhat verimlerinin çoğu, inorganik nitratların yüksek içeriğinden kaynaklanmaktadır.

#2
Foto - Beyin işlevlerini yenileyen tek yiyecek! Bugün ne pişirsem? (Beta vulgaris) Kırmızı pancarın suyu tavsiyesi

KIRMIZI PANCARIN YİYECEK KIYMETİ Pancar esas olarak su, karbonhidrat ve liften oluşur. Alttaki tablo, pancarda bulunan bazı yiyecek maddeleri hakkında bilgi kapsamaktadır: 100 gram kırmızı pancarda bulunan gıdalar şu biçimdedir: Kalori: 43 kkal Karbonhidrat: 9,6 gr Protein: 1,6 gr Lif: 2,8 gr Şeker: 6,8 gr Yağ: 0,2 g Potasyum: 266 mg

#3
Foto - Beyin işlevlerini yenileyen tek yiyecek! Bugün ne pişirsem? (Beta vulgaris) Kırmızı pancarın suyu tavsiyesi

KIRMIZI PANCARIN SAĞLIĞIMIZA OLAN BEREKETLERİ! Tansiyonun Hakimiyet Altında Yakalanmasına Takviye Eder: Çalışmalar, pancarın birkaç saatlik bir müddet zarfında kan tazyikini 4-10 mmHg kadar düşürebileceğini göstermiştir. Bu tesir ham pancarda pişmiş pancara göre daha eforludur. Pancarın bu kan tazyikini düşürme tesiri, kan damarlarının rahatlamasını ve genişlemesini sağlayan bir molekül olan nitrik oksitin seviyelerini artırmasından kaynaklanmaktadır. Pancardaki nitrat kan tazyikinin düşmesini sağlayan nitrik okside dönüştürülür. Sportif performansı arttırır Bir Hayli araştırma nitratın, özellikle yüksek yoğunluklu dayanıklılık egzersizi sırasında fiziksel performansı artırabileceğini göstermiştir. Pancar veya pancar suyu da yüksek inorganik nitrat içeriğinden dolayı çalışmaların çoğunda nitrat kaynağı olarak kullanılmıştır. Araştırmalar, pancar tüketiminin egzersiz sırasında gereksinim dinlenen oksijen ölçüsünü eksilterek ve bitkinlik sezme vaktini uzatarak sportif performansı artırdığını gösteriyor. Yapılan bir çalışmada bisiklet sporcularına 500 mL pancar suyu ve plasebo verilerek, 4 ve 16 kilometre mesafeli bisiklete binme faalliklerini bitirmeleri istendi. Çalışma neticesinde pancar suyu alan sporcuların her iki mesafeyi de plasebo alan sporculardan % 2,7 daha süratli bitirdiği bildirildi.

#4
Foto - Beyin işlevlerini yenileyen tek yiyecek! Bugün ne pişirsem? (Beta vulgaris) Kırmızı pancarın suyu tavsiyesi

Pancarın etksini had safhaya çıkarmak için idman veya müsabakadan 2-3 saat evvel harcanması gerekmektedir. İnflamasyon ile çabaya takviye eder Kronik inflamasyon; obezite, kalp hastalığı, karaciğer hastalığı ve kanser gibi muhtelif hastalıklarla ilişkilidir. Pancar, potansiyel olarak bir dizi anti-enflamatuar özelliğe sahip olabilen betalain ismi verilen pigmentleri içerir. Osteoartritli hastalarda yapılan bir çalışma, pancar özü ile yapılan betalain kapsüllerinin hastalıkla ilişkili sızı ve rahatsızlığı eksilttiğini göstermiştir. Sindirim sıhhatini desteklemeye dayanakçı olur Perhiz lifi sıhhatli perhizin ehemmiyetli bir bileşenidir ve muhtelif hastalıkların tehlikesinin eksiltilmesi ile ilişkilendirilmiştir. Pancar 100 gramında takribî 2-3 gram lif sağlar. Yüksek lif içeriği sayesinde pancar, kabızlığın önlenmesine ve sıhhatli bir sindirim sistemi geliştirilmesine dayanakçı olur. Beyin sıhhatini desteklemeye dayanakçı olur Zekâsal ve öğrenişsel işlevler natürel olarak yaşla beraber eksilir. Beyindeki kan akışında ve oksijen beslemesindeki düşüş bu eksilmeye katkıda bulunur. Pancardaki nitrat, kan damarlarının genişlemesini teşvik eder ve böylece beyne kan akışını artırarak zekâsal ve öğrenişsel işlevi geliştirebilir. Bununla beraber, pancarların beyin işlevlerini iyileştirmek ve demans tehlikesini eksiltmek için muayenehane bir etrafta kullanılıp kullanılamayacağı henüz gösterilmemiştir.

#5
Foto - Beyin işlevlerini yenileyen tek yiyecek! Bugün ne pişirsem? (Beta vulgaris) Kırmızı pancarın suyu tavsiyesi

Kanser önleyici tesirlere sahiptir! Pancarın antioksidan içeriği ve anti-enflamatuar yapısı, kanseri önleyebilme potansiyeline ilgi duyulmasını sağlamıştır. Pancar ekstresinin hayvanlarda ur hücrelerinin ayrılınmasını ve gelişmesini eksilttiği gösterilmiştir. İnsan hücrelerini kullanan bir tüp çalışmasında betalain pigmentleri yüksek olan pancar ekstraktının prostat ve meme kanseri hücrelerinin gelişmesini eksilttiği tespit edildi. Genel olarak perhizinize ne kadar muhtelif renkteki meyve ve sebzeleri ilavelerseniz o kadar fazla antioksidan harcamış olursunuz. Daha fazla antioksidan almak demek, bazı kanser cinsleri için tehlikeyi eksiltmenize dayanakçı olabilir. Kilo vermeye dayanakçı olur! Pancar, yüksek su ve düşük kalori içeriğine sahiptir. Bu özelliklerin her ikisi de kilo kaybı için bereketlidir. Ayrıca pancardaki lif, iştahı eksilterek ve dolgunluk duygularını teşvik ederek kilo kaybını çoğaldırmaya dayanakçı olabilir, böylece toplam kalori alımını eksiltir. Çalışmalarda pancarın kilo üzerindeki tesirleri doğrudan test edilmemiş olsa da, perhizinize pancar ilave etmenin kilo vermenize dayanakçı olabileceği muhtemeldir. Sonuç olarak pancar, potansiyel sıhhat bereketlerinden faydalanmak için günlük beslenmeye dahil edilebilecek yiyecek içeriği yoğun bir yiyecektir. Ancak unutulmamalıdır ki hastalıkların önlenmesinde ve sıhhatin sürdürülmesinde en ehemmiyetli olan toplam perhiz veya genel beslenme biçimidir. Çiğ kırmızı pancarları dilimleyin, üzerine limon suyu ve bir tutam pul biber serperek servis edebilirsiniz.

#6
Foto - Beyin işlevlerini yenileyen tek yiyecek! Bugün ne pişirsem? (Beta vulgaris) Kırmızı pancarın suyu tavsiyesi

Merak edenler için kısa soru ve cevaplar... Pancar suyu nasıl yapılır? Pancar suyu elde etmek oldukça kolaydır. Pancar suyu yapmadan önce pancarların üst kısımlarını keserek güzel bir şekilde yıkamanız gerekir. Pancarları yıkadıktan sonra ise katı meyve sıkacağı kullanarak çok kolay bir şekilde pancar suyu hazırlamak mümkün olmaktadır. Kırmızı pancar suyu: Uzmanlara göre pancar suyu içmek çok faydalı. Çünkü pancar suyu vücut için gerekli olan A, C, E, B12, B6 ve K vitaminleri bakımından zengindir. 200 ml'lik bir bardak pancar suyu 3,36 g protein, 0.36 gram yağ, 4 g lif, 154 mg sodyum, 610 mg potasyum, 32 mg kalsiyum ve 1.58 mg demir içerir. Haşlanmış pancar suyu içilir mi? Haşlayıp tek başına tüketebilir veya cipsini yapabilirsiniz. Dilerseniz suyunu sıkıp içebilirsiniz. Birçok kişinin aklında “pancar suyu içilir mi” sorusunun olduğunu biliyoruz. Uzmanlara göre pancar suyu içmek çok faydalı.

#7
Foto - Beyin işlevlerini yenileyen tek yiyecek! Bugün ne pişirsem? (Beta vulgaris) Kırmızı pancarın suyu tavsiyesi

Pancar suyu ne zaman içilmeli? Şeker oranı yüksek bir sebze olduğundan, pancar suyunun da aşırı tüketilmemesi gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, "Çalışmalara göre çok yüksek besin değeri nedeniyle haftada 2 gün, yarım veya bir bütün pancar ya da aynı aileden pazı, ıspanak, kinoa tüketimi önerilmektedir. Nasıl Tüketilir? Süper gıdalardan biri olan pancar, besleyicilik bakımından son derece güçlü. Üstelik hiç yağ içermiyor ve su oranı çok yüksek. Pancarı yemeklerde ve salatalarda kullanabileceğiniz gibi sadece sıkıp suyunu tüketmeniz de sağlık açısından oldukça yararlı.

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